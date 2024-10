Sembra che ormai sia ufficiale la presenza dello Snapdragon 8 Elite su almeno uno dei nuovi modelli presentati da Samsung. La notizia è arrivata proprio da Qualcomm. L’azienda, infatti, ha rilasciato una lista in cui sono presenti tutti i produttori che presenteranno un dispositivo con il nuovo chip. Tra questi è presente anche Samsung. Sembra, dunque, che le due aziende abbiano deciso di portare avanti quella che ormai è diventata una sorta di tradizione. Considerando che non sono previsti ulteriori dispositivi in arrivo sul mercato nell’immediato per l’azienda sudcoreana è evidente perché la scelta è ricaduta sui prossimi smartphone della serie Galaxy S25.

Samsung Galaxy S25 con il nuovo Snapdragon 8 Elite: ecco i dettagli

Se comprendere la serie che monterà il nuovo chip di Qualcomm non è stato complesso, scoprire quale modello presenterà tale novità potrebbe essere meno semplice. La strategia di Samsung non è sempre stata lineare. Così come il rapporto di combinazione tra le due aziende.

Per un periodo di tempo Samsung ha scelto chip solo in base alla regione. Dunque, Snapdragon veniva selezionato per i dispositivi in vendita in Sud Corea e Nord America. Mentre Exynos per tutti gli smartphone venduti nel resto del mondo. Successivamente, per un intero anno, Samsung ha presentato solo modelli con chip Snapdragon. Tale periodo è stato seguito da uno in cui i diversi modelli venivano alternati. Nello specifico, un modello Ultra presentato con solo Snapdragon e poi altri due Snapdragon o Exynos in base alla regione di lancio.

Al momento, ci sono alcune voci che suggeriscono che Samsung potrebbe utilizzare anche i chip Dimensity, probabilmente l’ultimo modello 9400, di MediaTek. Ma, come affermato, si tratta solo di indiscrezioni. Al momento, Samsung non ha ancora rilasciato conferme certe. Sarà dunque necessario attendere per scoprire quali saranno i diversi chip montati sui prossimi smartphone della serie Galaxy S25.