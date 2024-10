Il produttore tech Oppo sta preparando l’arrivo ufficiale della nuova serie di smartphone appartenente alla famiglia Oppo Reno. Ci stiamo riferendo alla prossima serie Oppo Reno 13 e quest’ultima sarà caratterizzata da diversi modelli. Uno di questi sarà sicuramente il prossimo Oppo Reno 13 Pro. Proprio questo modello è stato il protagonista degli ultimi rumors e leaks. Vediamo qui di seguito i dettagli emersi in queste ore.

Oppo Reno 13 Pro protagonista degli ultimi rumors e leaks

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete numerosi rumors e leaks riguardanti il prossimo smartphone della serie Reno di Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Oppo Reno 13 Pro. In rete sono emerse quelle che dovrebbero essere alcune delle presunte specifiche tecniche dello smartphone.

Secondo quanto è emerso, il prossimo device dell’azienda dovrebbe vantare la presenza di un display con tecnologia OLED. Dovrebbe trattarsi di un pannello di tipo LTPO curvo sui quattro lati con risoluzione pari a 1264 x 2780 pixel. La diagonale dovrebbe essere pari ad almeno 6.78 pollici ed immaginiamo che ci sarà la presenza di una elevata frequenza di aggiornamento pari ad almeno 120Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, al momento non sappiamo con esattezza quanti sensori fotografici ci saranno. Tuttavia, i rumors parlano della presenza di almeno un sensore fotografico principale da 50 MP con lente periscopica con teleobiettivo da 3x. Non dovrebbe mancare poi una batteria con una capienza di 5900 mah. Stando a quanto è emerso, lo smartphone dovrebbe inoltre supportare la ricarica rapida da 80W e la ricarica wireless da 50W. Le prestazioni, infine, dovrebbero essere affidate al soc MediaTek Dimensity 9300. Dovrebbero esserci numerosi tagli di memoria a disposizione, però per il momento non sono emerse informazioni in merito.

Per il momento, si tratta di rumors e leaks. Vedremo se quanto è emerso combacerà alla realtà.