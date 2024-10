Peugeot: futuro dal design sinuoso e accattivante per le elettriche

Peugeot ha chiarito una cosa: niente retrospettive nostalgiche. Matthias Hossann, responsabile del design del marchio, ha espresso una visione chiara durante un’intervista con Autocar al Salone di Parigi . Mentre altri produttori come Renault, Fiat e Mini ripescano dal loro passato per creare nuove vetture elettriche, Peugeot guarda avanti. Ha davvero senso riproporre vecchi modelli per affrontare le sfide future? Secondo Hossann, la risposta è no. Il marchio francese non ha bisogno di rilanciarsi con un ritorno alle origini.

Peugeot non rinnega il proprio passato, ma non si lascerà ingabbiare dallo stile retrò. La priorità è evolversi e restare competitiva. Il focus sarà sulle auto elettriche dal design futuristico e tecnologicamente avanzato, mantenendo però un tocco riconoscibile che identifichi subito il brand. Non sarebbe rischioso, altrimenti, perdere l’identità in un mercato così in rapida trasformazione?

Peugeot “guida” tra passato ed innovazione

Hossann non nega del tutto il valore della storia del marchio. Ha infatti ricordato come Peugeot, con i suoi 214 anni di storia, non dimenticherà mai le proprie radici. Un esempio? La concept car Inception, ispirata alla futura 508. Anche la Peugeot E-Legend, concept del 2018, rappresenta un legame tra tradizione e innovazione. Tuttavia, come ha ribadito il designer, il passato deve essere solo un riferimento, mai una prigione. Scegliere esclusivamente uno stile retrò potrebbe infatti danneggiare l’immagine del marchio.

La sfida vera per Peugeot sarà trovare il giusto equilibrio tra ispirazione storica e un design proiettato al futuro. In un mercato dove sempre più marchi emergenti fanno il loro ingresso, spesso senza una forte identità storica, Hossann sottolinea quanto sia fondamentale consolidare il DNA di Peugeot. Come riusciranno a distinguersi in questo scenario? Secondo il designer, il Leone ha la possibilità di mantenere un vantaggio proprio grazie alla sua lunga tradizione e al suo approccio innovativo. Il futuro di Peugeot è tracciato. La casa continuerà con uno stile che guarda avanti, senza voltarsi troppo indietro.