OMODA & JAECOO, durante l’International User Summit 2024, ha presentato una serie di novità particolarmente interessanti. Secondo quanto riportato, infatti, sembra che l’azienda abbia tutta l’intenzione di riservare la propria attenzione non solo alle auto. A tal proposito, è stato presentato Mornine, un robot umanoide interattivo di nuova generazione. Inoltre, OMODA & JAECOO hanno mostrato anche Argos, un cane robot di seconda generazione. Entrambi i progetti sono stati realizzati in collaborazione con AIMOGA e promettono di apportare importanti novità al settore.

OMODA & JAECOO: i dettagli dei nuovi dispositivi in arrivo

Al momento non sono state rilasciate particolari informazioni sulle novità in arrivo. Ciò che è stato reso noto è che Mornine ha lo scopo di creare un collegamento tra i clienti e il marchio. Il robot umanoide, infatti, sembra essere una sorta di addetto alle vendite. Sarà in grado di accogliere e comunicare con i clienti. In questo modo sarà possibile comprendere le loro esigenze e guidarli nell’acquisto di un’auto in modo innovativo e personalizzato. Allo stesso tempo, il robot ideato da OMODA & JAECOO sarà in grado di svolgere una serie di compiti. Come, ad esempio, guidare la visione delle auto e distribuire materiale.

Mornine potrà essere utilizzato anche al di fuori del settore auto. Potrà essere sfruttato per le guide d’acquisto di elettrodomestici, ad esempio. O anche nella richiesta di libri e servizi di caffetteria. Il robot sarà dotato di una serie di opzioni per la configurazione autonoma. Ciò permetterà agli utenti di personalizzare i contenuti dei servizi proposti. In questo modo sarà possibile ottenere risposte che rispecchino a pieno le esigenze e le preferenze degli utenti stessi.

Come anticipato, insieme a Mornine, OMODA & JAECOO ha presentato anche Argos. Il cane robot sarà dotato di una serie di funzioni. Come, ad esempio, il riconoscimento delle sorgenti sonore. Inoltre, sarà in grado anche di accedere all’inseguimento intelligente. In questo modo, il robot riuscirà a riconoscere la voce degli utenti e rispondere ai comandi del proprio proprietario.