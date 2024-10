Tutti gli utenti possono oggi acquistare Apple iPhone 15 con un risparmio che nulla ha da invidiare agli altri rivenditori di elettronica, il suo prezzo di vendita è uno dei più bassi che abbiamo mai visto, con nessuna modifica alle condizioni di base: è no brand con garanzia di 24 mesi, il che gli permette di avere coperti tutti i difetti di fabbrica, oltre che ricevere aggiornamenti tempestivi direttamente dal produttore.

Lo smartphone ha dimensioni di 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, come potete voi stessi notare è leggermente più piccolo della media, raggiungendo inoltre un peso di 171 grammi. Portabilità estrema data la presenza di un comodo display da 6,1 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1179 x 2556 pixel, con densità di pixel di 460ppi, è il solito ottimo Super Retina XDR OLED, con refresh rate che purtroppo si ferma solamente a 60Hz, nonostante la protezione Ceramic Shield.

Il prezzo di vendita di questo Apple iPhone 15, che ricordiamo ha 128GB di memoria interna (quantitativo che non può essere incrementato con l’ausilio di una microSD), è di soli 769 euro, approfittando così del risparmio del 13% dal listino originario, che corrisponde per l’esattezza ad una riduzione di 110 euro. Collegatevi a questo link per effettuare l’acquisto.

Il comparto fotografico di iPhone 15 rappresenta forse il fiore all’occhiello dell’intero device, essendo comunque rappresentato da soli 2 sensori fisici, di cui il principale è da 48 megapixel, per essere poi seguito da un ultragrandangolare da 12 megapixel, riuscendo a tutti gli effetti ad effettuare scatti da 8000 x 6000 megapixel, con video che vengono registrati al massimo in 4K a 60fps. Dall’altro lato della medaglia troviamo sicuramente la batteria, componente da 3349 mAh, che a tutti gli effetti non riesce a convincere quanto dovrebbe.