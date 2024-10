Sono diverse le proposte di cambio offerta che propone attualmente l’operatore telefonico italiano WindTre ai suoi già clienti. In questi ultimi giorni, però, l’operatore ha deciso di proporre qualcosa di ancora più interessante. In particolare, i già clienti potranno ora usufruire del primo mese di rinnovo gratuito scegliendo una delle offerte mobile della gamma WindTre MIA senza giga illimitati. Vediamo qui di seguito alcune di queste offerte.

WindTre MIA, cambio offerta con primo mese gratuito per i già clienti

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo una interessante promozione per il cambio offerta per i suoi già clienti. Come già accennato in apertura, infatti, ora i clienti potranno usufruire del primo mese di rinnovo gratuito attivando anche una delle offerte mobile della gamma WindTre MIA che non includono giga senza limiti.

Le offerte appartenenti a questa gamma sono estremamente conveniente ed hanno un costo che parte solitamente da soli 6,99 euro al mese. Queste offerte, in particolare, arrivano ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, il bundle di queste offerte comprende poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 500 sms da inviare verso tutti i numeri.

La stessa promozione vale anche attivando una delle offerte appartenenti alla gamma WindTre Call Your Country, sempre con giga non illimitati. Queste offerte, però, arrivano ad includere ogni mese non solo minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, ma anche fino a 300 minuti di chiamate verso alcuni paesi esteri. Anche queste offerte arrivano poi ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, validi sempre per navigare anche con le nuove reti 5G.

Per tutte queste offerte, gli utenti potranno scegliere di attivare sia le versioni con metodo di pagamento automatico Easy Pay sia le versioni con pagamento su credito residuo.