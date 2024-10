Suzuki protagonista a EICMA: debutto per GSX-8R CUP e Swift 8R

Suzuki sarà tra le protagoniste assolute di EICMA 2024, con un tributo speciale alla sua lunga tradizione sportiva. Tra le novità più attese c’è la GSX-8R CUP, una versione da competizione del modello di serie, che promette prestazioni da brivido in pista. Ma cosa rende unica questa moto? Dopo il suo debutto al Suzuki Motor Fest, la GSX-8R CUP sarà esposta in due esemplari alla fiera di Milano. Dotata di un motore bicilindrico da 776 cc, capace di erogare 83 CV, incarna la fusione perfetta tra potenza e controllo. La moto presenta una serie di componenti specializzati per esaltare le prestazioni in pista, come le carene in vetroresina, la protezione della leva del freno e i semimanubri ribassati per una guida ottimale.

Perché tanta attenzione alla sicurezza? Dettagli come la protezione del motore e il kill switch sono fondamentali per garantire affidabilità durante le gare. Anche lo scarico Akrapovic e i pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa sono studiati per ottimizzare le performance. È la moto ideale per chi cerca alte prestazioni in pista. Ma l’evoluzione della famiglia Suzuki GSX-R è davvero finita qui?

Suzuki Swift 8R: il lato sportivo delle quattro ruote

Non solo moto, però. Suzuki porta a EICMA anche la Swift 8R, una novità assoluta per gli appassionati di auto. Cosa ha in comune con la GSX-8R CUP? Le stesse colorazioni giallo e nero, che esprimono un’anima sportiva e audace. La Suzuki Swift 8R, con i suoi 3,86 metri, si distingue per un design compatto e dinamico. Il suo carattere deciso è evidente nei parafanghi scolpiti e nel tetto sospeso. Aprendo il cofano, la motorizzazione ibrida da 1.2 litri offre un equilibrio perfetto tra efficienza e prestazioni.

La Swift Hybrid non solo garantisce consumi ridotti, ma grazie al motore elettrico di supporto, assicura una guida fluida e scattante. Sarà all’altezza delle aspettative? Il pubblico di EICMA potrà scoprirlo, ammirando dal vivo una vettura che fonde design, tecnologia e sportività, richiamando l’essenza della tradizione Suzuki. Questi due veicoli promettono di essere tra i più ammirati della fiera.