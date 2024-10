L’intelligenza artificiale è diventata parte integrante della nostra vita quotidiana, al punto che è arrivata a influenzare anche un elemento tanto comune quanto privato: il water. Un’innovativa invenzione ha dato vita a un wc dotato di fotocamera, capace di analizzare le funzioni intestinali per fornire preziose informazioni sulla salute dell’intestino e sul livello di idratazione dell’utente. Sebbene l’idea possa far sorridere, l’intento è di monitorare il benessere corporeo in modo innovativo e continuo.

Throne, il trono per la nostra salute intestinale

Il dispositivo, chiamato Throne, offre un’alternativa ai test sporadici sulla salute intestinale, come quelli relativi al microbioma, che forniscono dati limitati e poco frequenti. Con Throne, il monitoraggio della salute diventa un processo costante, consentendo di raccogliere informazioni dettagliate sulla digestione e sull’assorbimento dei nutrienti. L’azienda produttrice sottolinea che la salute intestinale non si limita a contare i bicchieri d’acqua consumati quotidianamente, ma implica una comprensione più profonda dell’equilibrio idrico del corpo, evidenziando come le informazioni su ciò che esce possano rivelare molto su ciò che entra.

La sicurezza e la privacy sono tematiche fondamentali per un dispositivo del genere. Throne assicura che le immagini acquisite siano limitate esclusivamente al contenuto del water, con un sistema di riconoscimento delle immagini che elimina automaticamente dati non pertinenti. Le informazioni personali degli utenti non vengono condivise con terzi e sono protette da crittografia. Anche nel caso di un’intercettazione, i dati risultano incomprensibili, garantendo la massima sicurezza.

La telecamera è progettata per essere posizionata lateralmente rispetto al wc e si attiva quando il sensore rileva la presenza di uno smartphone. In famiglie con più utenti, il dispositivo può riconoscere automaticamente i profili individuali tramite Bluetooth, mantenendo i dati separati per ciascun utente.

I primi esemplari di Throne saranno disponibili alla fine del 2024, con un’offerta promozionale di 299 dollari, che include un abbonamento all’app per la durata della fase beta e per ulteriori dodici mesi. Questo dispositivo promette di rivoluzionare il modo in cui monitoriamo la nostra salute, unendo tecnologia e benessere in un contesto inaspettato.