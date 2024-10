Tesla Model Y Juniper: in arrivo il restyling?

Tesla sta accelerando lo sviluppo del restyling della Model Y, nome in codice “Juniper”. Dalla Cina emergono notizie interessanti. Alcune fonti locali riportano che il 22 ottobre potrebbe iniziare la produzione di test del nuovo modello presso la Gigafactory di Shanghai. Si tratterebbe di 12 prototipi al giorno, una prassi comune per verificare il corretto funzionamento delle linee produttive prima dell’avvio della produzione di massa.

Gli operai, stando a quanto riportato, sarebbero soggetti a rigide restrizioni per evitare fughe di notizie. È davvero il segnale che il lancio è vicino? Anche se non c’è nulla di ufficiale, potrebbe significare che Tesla seguirà una strategia simile a quella vista per il restyling della Model 3, con una commercializzazione graduale. Prima il mercato cinese, poi quello europeo e solo in un secondo momento quello americano. Potrebbe essere questo lo schema di “uscita” Tesla?

Design rinnovato e interni aggiornati per una nuova versione Tesla

Il restyling della Model Y Juniper promette diverse novità. Sul fronte estetico, si ipotizza che il design anteriore seguirà le linee della nuova Model 3, con fari più sottili e un look più aggressivo. Al posteriore, ci si aspetta un ridisegno dei gruppi ottici, con una barra luminosa che collegherà i fanali e mostrerà la scritta “Tesla”. Sarà sufficiente per rendere il SUV ancora più accattivante? Chissà, per ora sono solo ipotesi, ma di sicuro attirerà un certo numero di clienti.

Gli interni, invece, dovrebbero includere le principali novità introdotte con la Model 3 Highland. Si parla di un volante rinnovato e di un piccolo schermo da 8 pollici per i passeggeri posteriori. Ci saranno anche altre sorprese? Sembra che Tesla voglia puntare ancora di più sull’esperienza di bordo, ma dovremo aspettare per conferme ufficiali. Con l’avvicinarsi del 2025, sicuramente nuove indiscrezioni ci aiuteranno a capire meglio cosa aspettarci dal restyling di questo SUV elettrico. Il tempo della Model Y Juniper sta davvero arrivando? Non ci resta che attendere dettagli ed il futuro lancio.