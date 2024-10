Se sei un cliente Iliad o MVNO puoi passare a WindTre e attivare l’offerta più economica di sempre con Giga senza limiti ogni mese. A soli 9,99 euro al mese, la WindTre GO Unlimited Digital rappresenta una straordinaria soluzione per tutti coloro che necessitano di navigare in rete senza limiti.

WindTre GO Unlimited Digital: tutto sull’offerta dedicata ai clienti Iliad e MVNO

L’offerta WindTre GO Unlimited Digital è la miglior opzione operator attack fino ad ora proposta dal gestore arancione. A soli 9,99 euro al mese, i nuovi clienti possono infatti ottenere minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS da inviare a chiunque e Giga senza limiti per la navigazione.

La sua attivazione è riservata ai nuovi clienti del gestore che effettuano il trasferimento del numero da uno degli operatori selezionati da WindTre. A poter usufruire dei servizi garantiti dall’offerta, dunque, sono tutti gli utenti Iliad, Fastweb, Coop Voce e Poste Mobile, ma anche coloro che trasferiscono il numero da uno dei seguenti MVNO:

NTmobile, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, PLINTRON.

L’attivazione dell’offerta può essere effettuata presso i punti vendita del gestore o tramite il sito ufficiale http://www.windtre.it. Acquistando la SIM online, i clienti potranno riceverla tramite corriere gratuitamente. Al momento dell’acquisto sarà però necessario sostenere una spesa di 19,98 euro, che comprende: la nuova SIM e il primo rinnovo anticipato della tariffa.

Tutte le spese dovranno essere affrontate tramite carta di credito o PayPal ma WindTre propone anche un’ulteriore alternativa. I clienti che desiderano sostenere i costi tramite credito residuo potranno indicare la loro preferenza al momento dell’acquisto della SIM ma, in tal caso, il costo di rinnovo dell’offerta subirà un lieve rincaro. Il gestore richiederà così un costo di rinnovo di 10,98 euro al mese.