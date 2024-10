FIDO Alliance è un’organizzazione no profit. Il suo obiettivo è quello di ridurre la dipendenza degli utenti dalle password. Il tutto senza mai rinunciare alla propria sicurezza online. Al momento sono diverse le aziende che ne fanno parte. Tra cui ci sono Amazon, Meta e Apple. Tra le aziende rientrano anche Microsoft e TikTok. Inoltre, si affidano ai servizi di FIDO Alliance anche alcune banche, operatori telco e produttori di chip.

Di recente, l’azienda sta lavorando a nuovi standard per garantire agli utenti un maggiore livello di sicurezza quando si parla di informazioni sensibili. In particolare, i due nuovi sistemi permetteranno di spostare password e passkey in sicurezza passando da un software all’altro.

FIDO Alliance a lavoro per realizzare due nuovi sistemi di gestione

I gestori di password possono essere utilizzati per generare nuove password complesse. Dopo averle ideate il sistema procede archiviandole. Ciò garantisce agli utenti di utilizzare chiavi di sicurezza uniche per ogni servizio utilizzato, dettaglio che offre un maggiore livello di privacy. Allo stesso tempo, con il sistema di archiviazione assicura agli utenti di non perdere suddette password anche se non vengono ricordate a mente.

Gli standard in questione sono stati denominati Credential Exchange Format e Protocol. Quest’ultimi permetteranno, come anticipato, di spostare le password, ma anche le passkey. Si tratta di un’opzione offerta da moltissime aziende come Amazon, Google ed Apple. Sono necessarie affinchè non venga chiesto di inserire la password di continuo. Tutto ciò che serve è essere in possesso di un dispositivo autorizzato.

Dunque, con i nuovi standard di FIDO Alliance gli utenti potranno spostare ogni tipo di credenziali. Ciò significa che non riguarda solo password e passkey. Tutti i dati sensibili vengono trasferiti da un gestore all’altro in modalità sicura. Come spiegato da FIDO Alliance ciò può avvenire sia su uno stesso dispositivo, nei casi in cui, ad esempio, viene installata una nuova applicazione, o anche tra due dispositivi diversi.