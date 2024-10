WhatsApp è pronta a introdurre nuove funzionalità per le sue applicazioni Android e iOS, arricchendo ulteriormente l’esperienza degli utenti. La prima novità, emersa nella versione beta per Android (2.24.22.5), riguarda la possibilità di creare liste personalizzate di contatti e gruppi. Questa funzione si affiancherà ai filtri già esistenti come “Non letti”, “Preferiti” e “Gruppi”, offrendo una maggiore flessibilità nel gestire le chat.

WhatsApp si aggiorna e introduce due novità tra liste ed emoji

Con questa opzione, gli utenti potranno creare fino a 20 liste diverse, ognuna composta da contatti specifici. Accedere a queste liste sarà semplice, grazie all’icona “+” che apparirà accanto ai filtri predefiniti nella schermata principale delle chat. La funzione mira a facilitare la vita degli utenti più attivi, che gestiscono numerose conversazioni contemporaneamente, permettendo loro di individuare rapidamente le conversazioni rilevanti. Un aspetto interessante è che le liste saranno completamente private: i contatti inclusi non riceveranno alcuna notifica a riguardo.

Gli utenti avranno anche la possibilità di modificare le liste in qualsiasi momento, cambiando il nome, aggiungendo o rimuovendo contatti, o riorganizzandone l’ordine. Le impostazioni dell’app permetteranno di gestire ogni aspetto di questa nuova funzione. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, questa novità potrebbe essere disponibile anche per WhatsApp Business, consentendo alle aziende di organizzare le conversazioni con i clienti in base a criteri come ordini o reclami. Al momento, la funzione è in fase di test per alcuni utenti beta e non si conosce ancora la data di rilascio per la versione stabile.

La seconda novità riguarda le reazioni ai messaggi. Attualmente, WhatsApp permette di reagire utilizzando solo sei emoji predefinite. Con l’aggiornamento in arrivo, la barra delle reazioni diventerà scorrevole, permettendo agli utenti di accedere alle emoji usate più di recente. Questo offrirà una maggiore libertà, consentendo reazioni più personalizzate senza la necessità di aprire il pannello completo delle emoji.

Anche questa funzionalità è in fase di sviluppo sia per iOS che per Android, come evidenziato nella versione beta 2.24.21.15 per Android, confermando l’intenzione di WhatsApp di garantire un’esperienza omogenea su entrambe le piattaforme.