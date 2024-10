CoopVoce, EXTRA 300: l'offerta del secolo costa meno di 8 euro al mese

Girano ogni giorno le migliori offerte di telefonia sul web ma quando irrompono i gestori virtuali diventa tutto più chiaro per chi vuole risparmiare. CoopVoce ad esempio è una delle realtà più flessibili per il pubblico, anche perché riesce a venirgli spesso incontro. Lo dimostrano le promozioni mobili che si sono intercambiate in questi anni, portando sempre risparmio, quantità e qualità. Attualmente l’offerta migliore che esiste è disponibile proprio tra le fila del famosissimo provider virtuale, il quale vuole risparmiare ancora una volta una diaspora di utenti. Coloro che scapperanno via saranno controbilanciati da coloro che arriveranno, cosa inevitabile alla luce della presenza della nuova EXTRA 300.

Promo di questo calibro non arrivano spesso ed è per tale motivo che nel momento in cui diventano di nuovo disponibili vanno prese al volo. Molti utenti ignorano che a questo prezzo non c’è nulla di così performante ed è per questo motivo che non andrebbe lasciata a se stessa. L’offerta che CoopVoce permette di sottoscrivere per questo mese di ottobre vanta anche una promozione al suo interno.

CoopVoce batte la concorrenza di Iliad e dei virtuali con la EXTRA, eccola qui con tutti i dettagli

Per CoopVoce questo dovrebbe essere il mese della definitiva rivalsa su tutti gli altri provider grazie al ritorno della sua offerta preferita, ovvero la EXTRA 300. Al suo interno questa vanta i migliori contenuti disponibili ogni mese ma soprattutto un prezzo che dura per sempre a soli 9,90 €.

Al suo interno gli utenti possono trovare telefonate senza limiti verso tutti con 1000 messaggi disponibili e ben 300 giga in 4G. Oltre a questo poi bisogna ricordare che chi la sceglie entro il 27 ottobre può avere il primo mese senza pagare nulla. Ciò significa quindi che la prima mensilità sarà totalmente gratuita e che si comincerà a pagare solo dal secondo mese in poi.