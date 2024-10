CoopVoce: la EXTRA 300 batte Iliad, TIM e Vodafone con una sorpresa

Scegliere i gestori virtuali è diventata ormai una pratica molto più comune rispetto al passato, soprattutto perché gli utenti hanno potuto valutare diversi aspetti in più. Se prima bastava solo sottoscrivere un’offerta purché si avesse campo nella propria zona più frequentata, oggi ci sono tante altre valutazioni da fare come la qualità della rete, i contenuti e soprattutto il prezzo mensile da pagare. CoopVoce dimostra ancora una volta di essere il provider ottimale per rispettare tutte queste esigenze, soprattutto il rapporto qualità-prezzo.

Con il rilancio della famosissima EXTRA 300 stanno arrivando tanti utenti pronti a sposare il progetto che, oltre ad un prezzo basso, garantisce anche una promo per un mese. Tutto ovviamente è disponibile sul sito ufficiale con ogni dettaglio al seguito. Molto probabilmente almeno per i prossimi due mesi, non circoleranno offerte di questo livello.

CoopVoce: la EXTRA 300 ha tutto e ha anche un prezzo bassissimo

Quando si sceglie un provider virtuale come CoopVoce, difficilmente si cade nell’errore in quanto ha tutte le peculiarità a suo favore. Il gestore virtuale è diventato famoso proprio per la sua grande completezza, fatta dunque di minuti, messaggi e giga ma anche di convenienza. Al momento sul sito ufficiale dell’azienda esiste una sola offerta da prendere in considerazione se si vuole cambiare gestore: la famosissima EXTRA 300.

Al suo interno questa mette a disposizione tutto ciò che serve, partendo dai minuti senza limiti che tutti desiderano. Ci sono anche 1000 messaggi da inviare a chiunque ma il vero pezzo forte sta nella connessione ad Internet che è disponibile con 300 giga in 4G. Il prezzo è di soli 9,90 € al mese per sempre e oltretutto c’è un regalo: chi sottoscrive questa promo mobile entro il 27 ottobre può infatti avere il primo mese gratis. Come detto, non ci sono utenti che non possono sottoscrivere questa nuova offerta, per cui via libera a tutti.