I nuovi clienti WindTre hanno a disposizione numerose offerte tramite le quali poter ricevere tanti Giga per la navigazione. Questo mese sono ben tre le tariffe che consentono di ottenere 200 GB di traffico dati, a partire da soli 9,99 euro al mese.

La prima è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti aventi età massima trent’anni, la seconda a coloro che decidono di acquistare una SIM con attivazione di una nuova linea; la terza, invece, è dedicata a tutti coloro che intendono acquistare anche uno smartphone a rate.

WindTre Super 5G Autopay

L’offerta WindTre Super 5G Autopay è rivolta a tutti i nuovi clienti aventi età massima 30 anni e a tutti gli over 60, i quali possono ottenerla a soli 9,99 euro al mese. La tariffa permette di ottenere minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 200 GB per la navigazione alla massima velocità disponibile. Il costo dell’offerta dovrà essere affrontato tramite carta di credito o PayPal.

WindTre Start 5G 200 Autopay

La WindTre Start 5G 200 Autopay, invece, è dedicata a tutti i nuovi clienti che procedono con l’attivazione di una linea WindTre, senza richiedere il trasferimento del numero da un altro operatore. In questo caso, il costo da sostenere mensilmente ammonta a 12,99 euro e include: minuti senza limiti per le chiamate verso tutti, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione. Anche in questo caso, i clienti dovranno affrontare la spesa mensile tramite carta di credito o PayPal.

WindTre Start 5G Easy Pay

L’ultima opzione tramite la quale poter ricevere 200 GB di traffico dati per la navigazione è la WindTre Start 5G Easy Pay, l’offerta che permette di ricevere anche una quantità illimitata di minuti per le chiamate e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo ammonta a 12,99 euro al mese e include anche uno smartphone Samsung Galaxy A15 5G a costo zero.