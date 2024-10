L’operatore telefonico virtuale ho Mobile sembra inarrestabile. Dopo la super promo ho. Promo D’Autunno, infatti, l’operatore ha da poco reso disponibile all’attivazione un’altra super offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta denominata ho. 4,99 100 GB e, come lascia intendere il nome, è estremamente a basso costo ma include comunque tanto. Vediamo qui di seguito i dettagli di questa offerta.

ho Mobile stupisce ancora, arriva ufficialmente la nuova ho. 4,99 100 GB

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico virtuale di casa Vodafone ha ulteriormente ampliato la sua gamma di offerte con una super novità. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore virtuale ha stupito, rendendo disponibile la nuova offerta mobile denominata ho. 4,99 100 GB. Questa offerta ha un costo davvero molto basso. Gli utenti che la attiveranno dovranno infatti pagare solo 4,99 euro al mese.

Nonostante il costo di questa offerta sia dunque piuttosto basso, gli utenti avranno comunque a disposizione svariate cose. Nello specifico, il bundle della nuova offerta di ho Mobile include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, il bundle di questa offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare verso tutti i numeri.

L’offerta in questione, secondo quanto è emerso, sarà disponibile all’attivazione fino alla fine del mese, ovvero fino al prossimo 31 ottobre 2024. Ricordiamo, però, che si tratta di un’offerta di tipo operator attack. Questo significa che ho. 4,99 100 GB sarà attivabile soltanto da tutti i nuovi clienti ho Mobile che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali, compresi:

Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NTmobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Daily Telecom, Elimobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One.