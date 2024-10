TikTok ha un impatto sui giovani, e non solo, molto elevato se consideriamo la quantità di notizie che vengono pubblicate su questo social. Queste informazioni però fanno molto male alla salute mentale poiché creano dipendenza e fanno perdere alcune capacità cognitive. Per questo motivo TikTok è sotto accusa per aver creato un’ app pericolosa per i più giovani. Da questo punto di vista potrebbe essere paragonata alla nicotina, infatti viene chiamata “nicotina digitale”.

Con questo processo in atto, sono state raccolte molto informazioni interne all’ azienda per cercare di capire meglio il da farsi. Alcune di queste informazioni non sono mai state pubblicate ufficialmente dato che erano ritenute top secret. Secondo le norme giudiziarie, il tribunale è obbligato a pubblicare queste informazioni al pubblico. Succede però che, su richiesta di alcuni avvocati, alcune parti vengano lasciate segrete. Il tribunale del Kentucky ha commesso degli errori ed ha pubblicato delle informazioni che dovevano rimanere nascoste mettendole a disposizione di tutti.

TikTok, ecco le informazioni del tribunale

All’ interno dei documenti pubblicati per errore dal tribunale, ci sarebbero dei dialoghi tra i dirigenti dell’ applicazione. Da queste conversazione si conclude che l’ azienda sia già al corrente dei rischi dell’ applicazione e delle sue conseguenze sulla società. Secondo alcuni studi effettuati da TikTok stessa, sembra che sia anche al corrente dei problemi di salute mentale che essa porta sulla popolazione. Infatti, come conseguenze ci sono la perdita di capacità analitiche, la perdita di profondità nelle conversazioni e anche l’ aumento dell’ ansia. Potrebbe anche avere degli effetti sul sonno, conseguenza dell’ uso compulsivo dell’ applicazione. L’ utilizzo di un limite massimo di utilizzo dell’ applicazione non porterebbe nessun cambiamento sulla società. Un altro problema riguarda le rabbit hole, un processo compiuto dall’ algoritmo dell’ app che porterebbe l’ utente a visionare dei contenuti sempre più estremi.

Ci sono molti problemi riguardanti l’ utilizzo di questa applicazione, per cui la cosa importante è avere come sempre un senso critico e di autocontrollo.