Meta ha annunciato l’arrivo di nuovi licenziamenti. A tal proposito, un portavoce della società di Menlo Park, in California ha dichiarato che la scelta è stata presa per poter riallocare le risorse. In questo modo potranno essere allineate agli obiettivi strategici di Meta a lungo termine. The Verge ha riportato la notizia e ha annunciato che i più colpiti dai tagli sono WhatsApp ed Instagram.

Meta annuncia nuovi licenziamenti per i suoi lavoratori

Diversi dipendenti dell’azienda hanno annunciato di essere stati licenziati tramite i loro social. Uno degli ex lavoratori, che ha scelto di restare anonimo, ha affermato che circa una dozzina dei suoi colleghi sono stati informati sui licenziamenti tramite una videochiamata. Inoltre, sembra che tutti i lavoratori abbiano ottenuto sei settimane di indennità di licenziamento.

Lo stesso dipendente, ha affermato anche che ad alcuni utenti sono stati offerti dei nuovi ruoli con contratti diversi. In alternativa, è stata proposta la possibilità di accettare un pacchetto di liquidazione. E sembra che proprio quest’ultima opzione sia stata la più scelta.

Non è la prima volta che Meta annuncia dei licenziamenti per i suoi dipendenti. Negli ultimi anni l’organico complessivo dell’azienda è stato ridotto significativamente. Ciò soprattutto durante il periodo della pandemia. L’azienda, nel 2022, ha licenziato il 13% del suo personale. Si tratta di 11.000 dipendenti. Mentre nel 2023 sono stati ridotti ulteriori 10.000 posti di lavoro. Mentre 5.000 ruoli aperti sono stati ritirati prima ancora che venissero occupati.

Tali eventi testimoniano le difficoltà affrontate negli anni da Meta. La scelta di eliminare così tanti posti di lavoro è la prova di come un’azienda possa essere costretta ad effettuare dei tagli in diversi settori. Ciò soprattutto, nel caso di Meta, per mantenere il proprio ruolo nel mercato mondiale. Inoltre, è indicativa anche la scelta di procedere soprattutto con Instagram e WhatsApp due delle piattaforme più all’avanguardia e aggiornate appartenenti all’ecosistema di Meta.