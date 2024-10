È da poco stato presentato il nuovo iPad mini 7 di Apple. Il dispositivo presenta alcune caratteristiche importanti come il chip A17 Pro. Inoltre, è predisposto anche per Apple Intelligence. Elementi che rendono i dispositivi particolarmente interessanti, ma c’è un fattore che risulta non aggiornato rispetto ai modelli precedenti. Si tratta della velocità di ricarica. Un recente documento di certificazione pubblicato in rete ha evidenziato come quest’ultima sia ancora limitata a 20 W.

Nel dettaglio, ciò significa che il nuovo iPad ci metterà all’incirca un’ora per raggiungere il 70% di carica. La ricarica completa, invece, si raggiunge in circa due ore.

Apple non migliora la velocità di ricarica dei suoi nuovi iPad

Il modello Mini 7 arriverà sul mercato il prossimo 23 ottobre. Al momento, sembra che il dispositivo non presenti cambiamenti rilevanti rispetto al suo predecessore. Dettaglio che ha sollevato una serie di dubbi considerando che sono ormai passati tre anni dal lancio del modello precedente.

Non solo per quanto riguarda la batteria, ma anche il design del nuovo iPad sembra non presentare cambiamenti rilevanti. Anche le dimensioni e il peso sono gli stessi dei modelli precedenti. Solo la fotocamera sembra presentare un piccolo cambiamento. Nello specifico, Apple ora ha optato per una Smart HDR 4. Inoltre, anche la memoria interna è cambiata, quest’ultima è passata da 64GB e 128 GB. Il display, invece, è totalmente lo stesso.

A confermare la velocità di ricarica arriva la certificazione 3C. Quest’ultima è stata scovata da 91mobiles e conferma che il nuovo iPad di Apple supporterà solo la ricarica rapida a 20 W. Rispetto ad altri dispositivi di altri marchi, come i tablet Android, il modello Apple presenta delle prestazioni nettamente inferiori. Ad esempio, il OnePlus Pad 2 presenta una ricarica rapida da 67 W.

Secondo le informazioni trapelate fino ad ora sembra che Apple abbia deciso di apportare solo alcuni cambiamenti utili per lo sviluppo di Apple Intelligence.