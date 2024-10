Negli ultimi mesi, i principali produttori di tecnologia mobile hanno intensificato gli investimenti nelle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Un terreno di competizione ormai fondamentale per le grandi aziende del settore. Questo scenario di crescita non sembra destinato a fermarsi. Si assiste infatti all’introduzione di assistenti sempre più avanzati che consentono agli utenti di interagire in modo naturale con i loro dispositivi. Tra le realtà più attive in questo contesto spicca Google, che ha scelto di fare del nuovo chatbot Gemini il fulcro del proprio sistema di applicazioni e servizi per dispositivi Android. Grazie a Gemini, l’azienda punta a fornire un’esperienza di assistenza virtuale evoluta. Sfruttando tutte le potenzialità dell’IA per offrire soluzioni in tempo reale e un’interazione quanto più simile a un dialogo umano.

Gemini Live: il nuovo assistente di Google disponibile su Android

Il progetto GoogleGemini, infatti, mira a garantire un’interazione fluida e naturale con l’utente. Integrando strumenti innovativi che possano migliorare le esperienze di utilizzo quotidiano. Gemini, sarà in grado di rispondere a domande, gestire conversazioni e apprendere dalle interazioni per perfezionare le risposte future. In modo che l’ esperienza di utilizzo ricordi a tutti gli effetti una conversazione umana.

A partire dai primi giorni di ottobre, Google ha messo a disposizione gratuita degli utenti Android una delle novità più attese, Gemini Live. Questa funzione consente di interagire direttamente con l’assistente IA. Ciò attraverso un’interfaccia user-friendly che semplifica l’accesso alle funzionalità avanzate. Una caratteristica importante di GeminiLive è la naturalezza del dialogo. Vi è infatti la scelta di voci differenti e la possibilità di interrompere le risposte per aggiungere istruzioni. In più di recente è stato introdotto il supporto a 40 lingue, ampliando così l’accesso a livello globale.

Segnalazioni online indicano che sempre più utenti stanno attivando Gemini Live sui loro dispositivi. Funzione riconoscibile grazie al nuovo pulsante nell’angolo in basso a destra dell’app Gemini, contraddistinto dall’icona dell’assistente. Con l’ IA, Google ha dichiarato di voler puntare a offrire funzionalità sempre più numerose. In particolare seguendo un percorso di aggiornamenti regolari che dovrebbero trasformare l’assistente in un supporto quotidiano. L’applicazione è già disponibile su Play Store. Preparatevi a scoprire l’ultima frontiera dell’intelligenza artificiale.