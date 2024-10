Amazon è sempre pronta a riservare piacevoli sorprese a tutti gli utenti che vogliono avere accesso ai migliori prodotti in circolazione, a prezzi competitivi, infatti in questi giorni ha deciso di mettere a disposizione una forte riduzione per l’acquisto di un prodotto di casa Samsung: stiamo parlando di Samsung Galaxy A25 5G, disponibile con un risparmio assolutamente da prendere in considerazione.

Il modello appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, è caratterizzato da buone specifiche tecniche generali, ovviamente in confronto e rapporto con la fascia di prezzo di appartenenza. Il prodotto ha un display da 6,5 pollici di diagonale, un Super AMOLED che raggiunge una risoluzione massima in FullHD+, fermo restando avere a disposizione comunque un processore octa-core più che valido, che viene a sua volta supportato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Amazon: lo sconto sul Samsung Galaxy A25 è da urlo

Volete spendere poco sull’acquisto di uno smartphone Samsung? allora il Galaxy A25 fa sicuramente al caso vostro, è un prodotto completo che oggi può essere vostro a soli 192,80 euro, con un risparmio del 40% sul suo listino originario, che altrimenti era di 319 euro. Se volete effettuare l’ordine, vi potete collegare qui.

I suoi punti di forza sono molteplici, al netto di tutti quelli raccontati nei paragrafi precedenti, possiamo trovare una buonissima batteria da 5000mAh, che permette l’utilizzo sul medio/lungo periodo senza dover ricorrere alla presa a muro, il sistema operativo Android 14, con personalizzazione grafica One UI. Quest’ultima rappresenta senza dubbio il fiore all’occhiello dei modelli di casa Samsung, in quanto fortemente personalizzabile, e ricca di funzionalità che gli utenti possono fruire in fase di utilizzo (con aggiornamenti sul lungo periodo).