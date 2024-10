Microsoft è alle prese con un nuovo dispositivo. Si tratta del prossimo Surface Laptop dotato di chip Intel Core 200V. Quest’ultimi sono stati prodotti da TSMC e sono noti con la denominazione Lunar Lake. A tal proposito, sull’e-commerce cinese Goofish è emersa un’inserzione per un possibile prototipo.

Microsoft: in arrivo il prototipo del nuovo Surface Laptop

Secondo alcune foto emerse il prossimo dispositivo avrà un design simile a quello presentato dal Surface Laptop 7. Il nuovo computer di Microsoft avrà 32 GB di RAM e 1 TB di SSD. Dettaglio che posiziona il dispositivo in alto nel listino. A tal proposito, infatti, il prezzo retail sarà di circa 2.600 dollari.

Come anticipato, il nuovo Surface Laptop sarà dotato di un processore Core Ultra 7 268V. si tratta del secondo chip della gamma per la sua potenza. C’è di più, il dispositivo Microsoft avrà una CPU octa-core con frequenza di clock che va verso 5 GHz. Ciò insieme ad una NPU da 40 TOPS. Ed infine una GPU Arc 140V da 2 GHz.

L’inserzione sul nuovo modello non specifica quale sarà la sua denominazione. Il dubbio è tra “Surface Laptop 8”, dettaglio che lascia intendere che si tratta di un computer appartenente ad una nuova gamma. In alternativa, il dispositivo potrebbe far parte delle serie Surface Laptop 7. Inoltre, c’è un ulteriore dubbio che non è stato riferito. Ci si chiede se Microsoft deciderà di riservare il computer con chip Intel al solo settore business. Se ciò fosse vero, il dispositivo per il settore consumer potrebbe essere quello con chip Snapdragon. Una strategia che Microsoft ha già adottato in passato.

Al momento, sono solo disponibili le informazioni trapelate dal prototipo. L’azienda non ha ancora rilasciato informazioni dettagliate riguardo il prossimo laptop. Dunque, non resta che attendere per scoprire maggiori dettagli sul nuovo dispositivo Microsoft che presto potrebbe essere presentato sul mercato mondiale.