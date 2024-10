PlayStation Store sta per arricchirsi con tanti nuovi sconti ed offerte. In questi ultimi giorni, infatti, il colosso giapponese Sony ha deciso di anticipare un po’ i tempi, proponendo decisamente in anticipo le sue promozioni dedicate alla festa di Halloween che si terrà alla fine del mese. Come spesso accade, ci troviamo anche in questo caso di fronte ad ottime occasioni, con videogiochi proposti a dei prezzi decisamente interessanti. Vista la tematica, ovviamente, molti di questi videogiochi sono a tema dark o comunque correlati al soprannaturale. Vediamo qui di seguito le offerte migliori.

PlayStation Store, al via in anticipo gli sconti dedicati alla festa di Halloween

Il colosso giapponese Sony ha deciso di giocare in anticipo, proponendo già da ora su PlayStation Store le sue promozioni dedicate alla festa di Halloween. Come già accennato in apertura, si tratta anche questa volta di sconti ed offerte notevoli, legate ovviamente a tematiche più dark, horror e legate al soprannaturale. Anche questa volta, sono sconti super interessanti che arrivano a sfiorare il 90%.

Tra le offerte più interessanti, segnaliamo in primis il videogioco denominato Warhammer 40,000: Inquisitor Martyr. Quest’ultimo, in particolare, è al momento proposto su PlayStation Store ad un prezzo pari a soli 3,99 euro e questo grazie al fantastico sconto che arriva fino al 90%. Gli sconti proseguono, poi, con altrettanti titoli di rilievo a dei prezzi super.

Segnaliamo ad esempio i videogiochi Metro Exodus Gold Edition e Control, entrambi proposti con degli sconti pazzeschi. Il primo di questi, in particolare, è al momento disponibile ad un prezzo scontato di 5,99 euro grazie allo sconto dell’85%. Il secondo videogioco, invece, è al momento acquistabile su PlayStation Store ad un prezzo scontato sempre di 5,99 euro, grazie questa volta ad un notevole sconto pari all’80%.

Questi sono ovviamente alcuni dei videogiochi proposti in sconto per Halloween su PlayStation Store. Consigliamo dunque di visitare la pagina ufficiale per non perdere nessuno sconto. Ricordiamo inoltre che sono al momento proposti in sconto sia videogiochi per la precedente console PS4 sia videogiochi per la nuova console PS5.