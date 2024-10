Microlino Spiaggina: il quadriciclo elettrico per vacanze glam

La Microlino Spiaggina è stata svelata al Salone di Parigi 2024 con una versione che guarda al passato e al futuro. Ispirata a icone come la Citroen Mehari e la Fiat 600 Jolly, questa edizione speciale punta a diventare il mezzo ideale per le località estive più chic, come Portofino, St. Tropez e Ibiza. Chi non desidererebbe attraversare questi luoghi con un veicolo così iconico?

Con un look open air, la Spiaggina si distingue dalla Microlino tradizionale. Non ha finestrini laterali né lunotto posteriore. Inoltre, il tettuccio in tela può essere arrotolato o completamente rimosso in pochi secondi, per godere appieno del sole estivo. La First Edition è disponibile nelle eleganti colorazioni Portofino Blue e Sardinia Sage, perfette per un veicolo pensato per lo stile. Gli interni, altrettanto raffinati, presentano rivestimenti in pelle vegana resistente all’umidità e un pavimento in finto legno, evocando il classico stile delle spiagge esclusive. Il quadro strumenti è digitale e il volante a tre razze completa il look retrò-moderno. Un piccolo bagagliaio da 230 litri offre spazio sufficiente per l’essenziale. Il tutto con un design compatto e curato in ogni dettaglio. Ma sarà comodo da usare tutti i giorni?

Prestazioni, praticità e prezzo della Microlino Spiaggina

Avrà pure un aspetto da veicolo da spiaggia, ma la Microlino Spiaggina è un quadriciclo elettrico di tutto rispetto. Possiede infatti prestazioni più che adeguate per spostamenti anche brevi e medi. Il motore da 12,5 kW (pari a 17 CV) consente una velocità massima di 90 km/h, ideale per le strade costiere. La batteria da 10,5 kWh garantisce un’autonomia di 177 km. Appare così perfetta per le gite estive o per spostarsi tra le città costiere. Basterà per una giornata in spiaggia?

Le consegne inizieranno nella primavera del prossimo anno, proprio in tempo per la bella stagione. Il prezzo di partenza di ben 24.990 euro potrebbe però scoraggiare qualcuno. Ma per chi cerca un veicolo esclusivo e stiloso, sarà un ostacolo? La Spiaggina si rivolge a un pubblico che non cerca solo un mezzo di trasporto, ma un’esperienza di guida unica. Sarà la Microlino Spiaggina il nuovo must-have delle vacanze estive?