Amazon avvicina ulteriormente gli utenti all’acquisto di Honor 200, in questi giorni è possibile approfittare di un risparmio assolutamente da non trascurare, che prevede appunto la possibilità di acquisto di uno smartphone dal rapporto qualità/prezzo decisamente eccellente.

Il modello in questsione ha un display da 6,7 pollici di diagonale, un buonissimo AMOLED con risoluzione 1200 x 2664 pixel, che può raggiungere un refresh rate di ben 120Hz, affiancato da 16 milioni di colori, con densità di pixel di 436 ppi. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, ottimo SoC di fascia media, octa-core che può raggiungere una frequenza di clock di 2,63GHz, con GPU Adreno 720 ed anche una configurazione di base con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che in questo caso non è espandibile tramite microSD).

Amazon: prezzo scontatissimo per Honor 200

Un prezzo davvero irrisorio in confronto alle ottime specifiche tecniche di questo Honor 200, gli utenti si ritrovano oggi a poter spendere solamente 399 euro per il suo acquisto, considerando ad ogni modo che il suo listino era stato di 599 euro fino a poco tempo fa. Un 200 euro in meno che fanno sempre comodo a tutti gli utenti, con il prodotto che può essere acquistato direttamente al seguente link.

Come sempre Honor pone l’accento direttamente sul comparto fotografico, dove possiamo trovare ben 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 50 megapixel, ed uno zoom ottico 12 megapixel. La stabilizzazione è ottica, con scatti al massimo a 8192 x 6144 pixel, mentre frontalmente si può trovare un sensore da 50 megapixel con apertura F2.1. I video vengono registrati in 4K a 30fps, con connettività bluetooth 5.3, wifi 6 dual-band, NFC e GPS. La batteria è da 5200mAh, un quantitativo complessivamente elevato e più che bilanciato per un utilizzo sul medio/lungo periodo.