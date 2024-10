Xiaomi si appresta a introdurre sul mercato due nuovi modelli di tablet. Stiamo parlando dell Pad 7 e del Pad7 Pro. Nonostante il lancio ufficiale non sia ancora avvenuto, molte informazioni sono già trapelate. In particolare alcune sembrano provenire da fonti cinesi considerare piuttosto affidabili. Innanzitutto, è chiaro che questi nuovi dispositivi non andranno a rimpiazzare il modello di fascia alta Pad6S Pro. Ma si può dire che rappresenteranno un’evoluzione della linea Pad6, uscita più di un anno fa.

Nuovi Pad Xiaomi: dettagli tecnici e possibili date di presentazione

Le prime indiscrezioni suggeriscono che lo Xiaomi Pad 7 sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Garantendo in questo modo buone prestazioni. Tra le specifiche tecniche, si parla anche di una ricarica a 45W e del supporto alla ricarica-wireless. Per poter prendere il dispositivo più versatile possibile. Il modello Pro, invece, dovrebbe montare un chipset più potente. Ovvero lo Snapdragon 8s Gen 3, con una ricarica più veloce a 67W.

Entrambi i modelli dovrebbero condividere uno schermo LCD da 11,16 pollici. Insieme ad una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. In modo da assicurare una certa fluidità nell’uso quotidiano dei dispositivi. Oltre che una migliore esperienza multimediale. Anche se la data di presentazione ufficiale non è ancora stata confermata, si ipotizza che il debutto avverrà entro la fine del mese. Forse proprio insieme ai nuovi smartphone Xiaomi 15 e 15Pro.

Per quanto riguarda il prezzo, le informazioni sono ancora vaghe. È utile però ricordare che il modello precedente, lo XiaomiPad6, era stato lanciato a 399€. Poi con una riduzione di circa 100€. Anche il Pad 6S Pro continuerà ad essere disponibile, almeno fino all’arrivo di un successore, previsto per il 2025. Insomma, questi nuovi tablet si candidano a essere una proposta interessante per il mondo Android. Soprattutto per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo si tratta di un’ ottima opportunità.