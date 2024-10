una volta archiviato l’arrivo di iPhone 16 Apple si sta dedicando al proprio sistema operativo, iOS si infatti presentato in nuovi vesti grazie all’aggiornamento numero 18 che ha portato con sé tantissime novità e che ora sta godendo di una campagna di update costanti e ricchi di tante novità indispensabili per rendere l’esperienza d’uso quanto più perfetta e fluida possibile.

con l’ultimo aggiornamento di iOS, arrivato così alla versione 18. Uno, troviamo finalmente una funzionalità che rende molto più semplice sostituire l’indirizzo e-mail principale associato al proprio account Apple, non a caso ora direttamente nell’applicazione Impostazioni si può selezionare l’e-mail principale che corrisponderà a quella che gli altri vedranno quando si condivideranno documenti o si invieranno inviti dal calendario.

effettivamente si tratta di una funzionalità minore che però in molti aspettavano dal momento che in passato per cambiare l’indirizzo e-mail dell’account Apple bisognava seguire un processo decisamente complicato, bisognava infatti eliminare l’e-mail precedente per poi sceglierne una nuova e completare una verifica, con l’ultimo aggiornamento tutto ciò non sarà più necessario ed infatti potrete aggiornare l’e-mail principale senza eliminare quella precedente che potrà comunque essere utilizzata contemporaneamente.

Come se non bastasse un cambiamento simile è arrivato anche per iCloud, e infatti possibile cambiare gli indirizzi, cosa che invece prima non si poteva fare in quanto era possibile solo creare degli alias da usare in vece dell’indirizzo mail, il quale in alcune situazioni rimaneva comunque visibile, ora non sarà più così.

Si tratta senza alcun dubbio di una funzionalità minore, ma che certamente risulterà molto utile e renderà l’esperienza d’uso decisamente più fluida, il sistema operativo di Apple introduce tantissime nuove funzionalità tra le quali spicca l’intelligenza artificiale che però allo stato attuale rimane ancora confinata agli Stati Uniti e arriverà in Italia solo nel prossimo anno a meno di inattesi cambiamenti nella politica e nelle decisioni di Apple.