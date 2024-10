Citroen svela grosse novità al Salone di Parigi 2024

Al Salone di Parigi 2024, Citroen ha sorpreso tutti con il restyling di C4 e C4 X, modelli molto attesi dagli appassionati del marchio francese. Ma cosa è cambiato veramente? Il design esterno ha subito un’evoluzione significativa, soprattutto nel frontale. Ispirandosi al concept OLI, Citroen ha introdotto una nuova firma luminosa, composta da tre segmenti orizzontali distintivi, che dona alle vetture un aspetto più dinamico. La griglia frontale è stata ridisegnata, mentre il nuovo logo del marchio spicca con forza.

Nonostante la Citroen C4 X mantenga la sua linea fastback, la differenza principale rispetto alla C4 è visibile proprio nel posteriore. Qui, la C4 presenta gruppi ottici rivisitati e collegati da una banda nera lucida, un dettaglio che accentua il senso di modernità senza stravolgere l’identità del modello. Sono state introdotte nuove colorazioni, come il Manhattan Green e il Mercury Grey, che si affiancano a tinte già note come l’Elixir Red e il Perla Nera Black.

Interni rivisitati e powertrain elettrici per le nuove Citroen

Il vero cambiamento si percepisce all’interno delle nuove Citroen. Dietro al volante si nota subito un nuovo schermo digitale da 7 pollici. Il sistema di infotainment, invece, si aggiorna con un display da 10″ reso ancora più semplice da usare. Anche l’integrazione dell’assistente vocale con ChatGPT migliora l’utilizzo del modello e soprattutto implementa la comunicazione con i passeggeri. Non sono poi da trascurare i sedili. Sono dotati della tecnologia Advanced Comfort che grazie a una schiuma più spessa di 15 mm migliorano di molto la seduta. Per chi cerca praticità, sappia che la C4 X ha un bagagliaio di 510 litri, mentre la C4 dispone di 380 litri.

E per quanto riguarda i motori? Citroen ha deciso di puntare esclusivamente su motorizzazioni Hybrid e 100% elettriche. Le opzioni includono il sistema Mild Hybrid da 48V con potenze di 100 e 136 CV, abbinato a un motore 1.2 litri a tre cilindri. Ma non finisce qui. Le versioni elettriche, e-C4 ed e-C4 X, saranno disponibili con powertrain da 136 e 156 CV. Esse avranno autonomie che possono raggiungere i 425 km. L’anno prossimo verrà anche introdotta la funzione V2L. Questa permetterà di usare l’energia delle batterie per alimentare dispositivi esterni. Con questi aggiornamenti, Citroen dimostra quanto si stia impegnando per competere con i suoi avversari.