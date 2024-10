Avete acquistato qualche Bitcoin nella vostra vita? Probabilmente potrebbe essere stata una buona soluzione, soprattutto alla luce dello scenario che si profila per il futuro. Secondo quanto riportato infatti anche alcune persone molto influenti ritengono che questa criptovaluta, la più famosa al mondo, possa continuare a volare verso l’alto, assumendo un valore sempre superiore. Oltre ad aver visto la grande ascesa di altre monete virtuali, Bitcoin continua a conservare il suo status di leader assoluto.

Durante le ultime ore una grande promozione sarebbe arrivata da parte del CEO di Blackrock, la società di gestione di investimento più grande al mondo. Larry Fink, numero 1 dell’azienda, ha parlato di nuovi prodotti finanziari dedicati proprio al mondo delle criptovalute, parlando più specificamente proprio di Bitcoin ed Ethereum. Entrambe le monete virtuali sono state paragonate addirittura a loro in termini di commodity.

Bitcoin come l’oro: Larry Fink di Blackrock preve uno scenario roseo

C’è sempre il discorso della regolamentazione delle cripto in giro, ma a quanto pare secondo il CEO della potente azienda tutto andrebbe a prescindere da quello. Queste sono le parole di Fink in merito:

“Non penso che la questione sia legata a una maggiore o minore regolamentazione. Credo piuttosto che si tratti di liquidità e trasparenza, un po’ come quando si è avviato il mercato dei mutui o si è sviluppato quello ad alto rendimento anni fa“.

Liceo ha poi proseguito affrontando anche un altro tema, ovvero quello delle valute digitali emesse dalle banche centrali, le cosiddette CBDC. Queste al momento sono oggetto di grande dibattito e al centro di diversi esperimenti anche in ottica futura:

“Abbiamo visto grandi successi in Paesi come India e Brasile nella digitalizzazione delle valute per molteplici ragioni. Tuttavia, riteniamo che la tecnologia blockchain possa offrire un valore significativo, specialmente se combinata con l’intelligenza artificiale e migliori capacità analitiche“.