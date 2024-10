Entro la fine di ottobre, Apple introdurrà diverse novità nella sua serie di computer di cui si sta già parlando molto. Tra i prodotti più attesi ci sono i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, equipaggiati con il chip-M4, M4Pro e M4Max. Anche la linea iMac subirà un aggiornamento sostanziale. Si parla infatti di modelli che integreranno il processore M4, migliorando così le prestazioni rispetto alla generazione precedente con il chip M3. Anche se non è ancora chiaro se l’azienda terrà un evento di lancio o si limiterà solo a comunicati stampa, è certo che le nuove versioni saranno disponibili prima della fine del mese.

Apple: connessione avanzata e novità su iPad

Oltre ai nuovi processori, i dispositivi vedranno miglioramenti importanti anche in termini di memoria. I MacBook Pro partiranno da 16GB di RAM, con opzioni di configurazione che arrivano fino a 32GB. Anche gli iMac partiranno da almeno 16GB. Offrendo così maggiori capacità multitasking e velocità rispetto alle versioni precedenti. Tali aggiornamenti puntano a soddisfare le esigenze di coloro che richiedono prestazioni sempre più elevate.

Non solo la potenza, ma anche la connettività sarà un punto chiave di questi nuovi dispositivi. I MacBook Pro con chip M4 saranno dotati di tre porte Thunderbolt. Tutte collocate sul lato sinistro. Mentre la versione da 24 pollici dell’iMac, attualmente con due porte, potrebbe arrivare a quattro nella nuova versione di fascia alta. Questo cambiamento permetterà una maggiore espansione per chi ha bisogno di collegare più device.

Un’altra novità rilevante sarà l’introduzione del supporto al Wi-Fi 7. Con una capacità fino a 46Gbps, il nuovo standard sarà cinque volte più veloce del Wi-Fi6E. Ideale per ambienti con molti dispositivi connessi. Si prevede anche l’adozione della connettività USB-C per tutti gli accessori Magic entro la fine dell’anno. Perfettamente in linea con le normative europee attualmente in vigore.