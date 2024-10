I notebook Asus sono tra i migliori in circolazione per svariati motivi, in primis per un rapporto qualità/prezzo decisamente superiore alle aspettative, capaci comunque di garantire l’accesso a prestazioni al top, senza comunque richiedere un esborso eccessivo. Il modello oggi in offerta su Amazon è l’Asus Zenbook 14 OLED (UX3405MA#B0CNXY3XYY), caratterizzato dalla presenza di un bellissimo chassis metallico, capace di innalzare notevolmente il livello qualitativo dello stesso.

Oltre a questo è facile notare la presenza della sua caratteristica principe, ovvero il display OLED da 14 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione massima in 3K, e sopratttutto un refresh rate di 120Hz, che viene affiancato dalla presenza di un processore di ultima generazione: Intel Core Ultra 7, con alle spalle anche 16GB di RAM ed una memoria interna di 1TB su SSD PCIe. La scheda grafica è forse il lato più negativo del prodotto, essendo una Intel Arc pre-installata ed integrata nella scheda madre.

Approfittate subito delle offerte Amazon ed i codici sconto gratis, disponibili direttamente sul canale Telegram ufficiale, sono gratis solo per gli iscritti.

Amazon: che sogno con l’offerta sul notebook Asus

Prezzo di tutto rispetto per un notebook di alto livello, il suo listino è di 1399 euro, la cifra è stata ridotta in autonomia da parte di Amazon di circa il 14%, cosicché il consumatore possa pensare di spendere per il suo acquisto solamente 1199 euro. La garanzia attiva è sempre di 2 anni dalla data d’acquisto, con consegna a domicilio gratuita per tutti (anche per i non iscritti Amazon Prime). L’ordine può essere completato al seguente link.

Il sistema operativo di riferimento resta essere Windows 11 Home, senza alcuna personalizzazione grafica o interfacce particolari. Uno dei punti di forza del prodotto sono proprio le dimensioni, essendo sottile solamente 14,9 millimetri con un peso di 1,2kg a contornare un’esperienza che promette di essere davvero molto speciale e soddisfacente.