A quanto pare molto presto sarà tempo di novità importanti per quanto riguarda Xbox e per la precisione il cloud gaming, sembra infatti che la nota azienda dopo aver rivoluzionato il suo Game Pass abbia intenzione di cambiare le carte in tavola anche per quanto riguarda il suo servizio di streaming di videogiochi online, stando alle indiscrizioni arrivate dalla testata The Verge, sembra che Microsoft abbia intenzione di consentire agli utenti di giocare alla loro intera libreria tramite il cloud gaming, consentendo di fatto un accesso completo ai propri videogiochi anche quando non si hanno i titoli a disposizione, magari durante una trasferta esterna.

Molto atteso da tutti

Si tratta di un cambiamento decisamente importante per l’azienda dal momento che quest’ultimo elemento ha costituito da sempre un fattore limitante per lo sviluppo della piattaforma di gaming online, dal momento che gli unici titoli supportati erano quelli presenti anche all’interno del game pass.

Ovviamente si tratta ancora di una notizia molto acerba e anche il progetto e allo stato embrionale, ciò che è certo è però che l’ultima parola non è di Microsoft ma sarà delle aziende che hanno prodotto i titoli per quanto riguarda la possibilità di giocarli tramite il cloud gaming, di conseguenza dovremmo attendere qualche notizia in più per capire come decideranno di accordarsi Microsoft e tutte le varie aziende che hanno prodotto i titoli presenti all’interno dello store di Xbox.

Nonostante tutto, però si tratta sicuramente di una grande indiscrezione dal momento che era effettivamente una mancanza molto sentita da parte degli utenti che avevano un servizio dal sapore decisamente incompleto e insoddisfacente, l’unica variabile rimasta in gioco è dunque il tempo che bisognerà attendere per vedere effettivamente l’arrivo di questa novità all’interno del mondo Microsoft e nei salotti di tutti gli utenti, dunque, restate in attesa per capire come si evolverà la situazione.