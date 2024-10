Fino ad ora, gli utenti potevano teoricamente creare un numero illimitato di elenchi su WhatsApp. Secondo alcune indiscrezioni, invece, il team di sviluppatori di WhatsApp sta lavorando ad una nuova funzionalità che limita il numero di quest’ultimi.

La novità è stata scovata nell’ultimo aggiornamento beta dell’app. Nel dettaglio, sembra che gli sviluppatori abbiano deciso di limitare il numero di elenchi ad un massimo di 20.

WhatsApp: come cambiano gli elenchi

Come anticipato, in precedenza non erano stati stabiliti dei limiti per il numero di elenchi che gli utenti potevano creare. In questo modo era possibile organizzare contatti e chat di gruppo in base alle proprie esigenze e preferenze. Quando gli utenti creano un elenco appare nella scheda delle chat un filtro corrispondente. In questo modo sarà possibile visualizzare in modo molto più rapido le proprie conversazioni.

Ora, con l’ultimo aggiornamento beta, le cose sono diverse. Sembra infatti che WhatsApp intenda limitare la possibilità che gli utenti creino troppi filtri. Dettaglio che potrebbe rivelarsi controproducente al fine ultimo della funzione.

Imporre il limite a 20 per gli elenchi ideati su WhatsApp, probabilmente rappresenta l’intenzione della piattaforma di creare un equilibrio. Con tale decisione si intende fornire abbastanza flessibilità agli utenti per l’organizzazione delle proprie chat. Allo stesso tempo, WhatsApp intende prevenire intoppi e possibili sovraccarichi che potrebbero rendere difficoltosa la gestione degli elenchi.

La funzione al momento è disponibile per alcuni utenti che partecipano al programma beta della piattaforma. A tal proposito, è importante sottolineare che il limite potrebbe cambiare prima del rilascio definitivo della funzionalità. WhatsApp, infatti, sta continuando a sperimentare alcune implementazioni per scovare l’organizzazione più adatta ai suoi utenti.

Per tutti gli altri utenti che non hanno ancora la possibilità di testarla non resta che attendere il rilascio definitivo della funzione sulla versione stabile di WhatsApp. Solo a quel punto tutti i fruitori della piattaforma potranno sperimentare la nuova modalità di organizzazione delle chat.