Su WhatsApp in arrivo una nuova opzione per organizzare le conversazioni

Si tratta di una novità importante per gestire le chat e i propri contatti. Nel dettaglio la scorciatoia essendo stata integrata anche nelle chat velocizza il processo. Inoltre, l’opzione sembra essere particolarmente accessibile. La funzione è ancora in fase di testing. Per il momento WhatsApp non ha ancora rilasciato informazioni riguardo la data di rilascio in versione stabile. Sarà necessario attendere ulteriori sviluppi per conoscere quando la funzione sarà disponibile per tutti gli utenti.

E non è tutto. WhatsApp sta lavorando anche ad altre novità che assicurano alla piattaforma un ruolo di prestigio nel settore delle piattaforme di messaggistica. Al momento, particolare attenzione viene riservata agli aggiornamenti di stato. A tal proposito, sembra che WhatsApp stia introducendo una funzione che permetterà di introdurre anche la musica negli aggiornamenti. Con l’arrivo dei brani musicali, tale opzione potrebbe diventare sempre più interattiva e coinvolgente, attirando l’attenzione di un numero maggiore di utenti.

Per introdurre tale funzione Meta ha siglato un accordo con Universal Music Group. Il colosso dell’industria musicale sembra aver citato in modo esplicito WhatsApp facendo riferimento alle piattaforme coinvolte nell’integrazione. Si tratta di una funzione particolarmente interessante che avvicina gli aggiornamenti di stato di WhatsApp alle storie già diffusissime e amate di Instagram. Non resta che attendere che le nuove funzioni arrivino sulla piattaforma per scoprire come l’esperienza degli utenti cambierà con le novità introdotte.