Sony, finalmente introdotta la funzione Trova il mio Dispositivo

Sony ha recentemente rilasciato importanti aggiornamenti per alcuni dei suoi modelli di cuffie e auricolari di fascia alta, introducendo la tanto attesa funzionalità “Trova il mio Dispositivo” di Google. Questa funzione permette di localizzare i dispositivi smarriti mostrando la loro posizione precisa. È ora disponibile sui modelli Sony WH-1000XM5 (aggiornamento 2.3.1), WF-1000XM5 (versione 4.0.2) e LinkBuds (versione 4.2.1). Si tratta di un’innovazione che migliora ulteriormente l’esperienza utente, offrendo maggiore sicurezza e comodità per chi teme di perdere i propri dispositivi.

Oltre a questa utilissima funzione, i nuovi aggiornamenti portano anche la modalità Auto Switch, che consente di passare automaticamente dall’audio degli speaker a quello degli auricolari, senza richiedere l’intervento manuale. Questa funzione si attiva quando gli auricolari vengono riposti nella loro custodia, semplificando la gestione dell’output audio e rendendo più fluida la transizione tra dispositivi.

Nuovi aggiornamenti e funzionalità per le cuffie e auricolari Sony

Contestualmente agli aggiornamenti per le cuffie, Sony ha deciso di rinnovare la sua app di gestione, rinominandola da “Headphones Connect” a “Sound Connect“. Il restyling dell’app include una nuova icona dal design astratto. Introdotta inoltre una barra di navigazione in stile Material 3 nella parte inferiore dello schermo. Un’altra novità interessante è l’integrazione della funzione Auto Play, che automatizza la riproduzione audio, rendendo l’utilizzo ancora più pratico.

Infine, nella sezione Discover della nuova app, gli utenti potranno ricevere suggerimenti personalizzati in base al dispositivo utilizzato, con notifiche che offrono consigli sulle impostazioni ottimali. Questi aggiornamenti dimostrano l’impegno di Sony nel migliorare costantemente l’esperienza d’uso, con ulteriori novità previste nei prossimi mesi. In questo modo l’utente si ritrova ad avere tra le mani un prodotto sempre innovativo e recente, in termini soprattutto di funzionalità che a tutti gli effetti è possibile raggiungere in fase di utilizzo con la possibilità di avere accesso anche alla localizzazione del prodotto stesso in caso di furto.