PosteMobile continua a consolidare la sua presenza nel mercato con offerte che combinano convenienza e qualità. Una delle proposte più attraenti è “Mobile 10GB“. Un’opzione pensata per chi desidera rimanere sempre connesso. Senza però rinunciare alla velocità e alla stabilità della rete. Questa offerta mette a disposizione 10 gigabyte di traffico dati al mese. Ciò grazie alla tecnologia 4G+, che permette di navigare fino a 300Mbps. Un’ottima soluzione per chi utilizza lo smartphone per lavoro, social network o per semplice intrattenimento. Al costo di soli 10€ mensili, è tra le tariffe più convenienti sul mercato. In quanto garantisce, oltre alla convenienza, anche un alto livello di performance.

PosteMobile: condizioni contrattuali e trasparenza

La sottoscrizione di “PosteMobile 10GB” è semplice e rapida. I clienti possono attivare il piano direttamente online attraverso il sito ufficiale dell’ operatore. L’offerta risulta particolarmente flessibile anche per coloro che, per vari motivi, potrebbero non rinnovare l’opzione mensile. In tal caso, infatti, entra in vigore una tariffa dati base che consente comunque di navigare al costo di 2€ al giorno per 500MB di traffico. La quale si attiva automaticamente alla prima connessione. Questo meccanismo evita spiacevoli interruzioni di servizio, garantendo continuità. Per chi volesse gestire o disabilitare l’opzione della tariffa giornaliera, è sufficiente inviare un SMS gratuito al numero 4071160, con il testo “NO BLOCCO” o “SI BLOCCO”. In alternativa, è possibile agire tramite l’area personale del sito PostePay o direttamente dall’app dedicata.

PosteMobile si impegna a fornire sempre ai suoi clienti tutte le informazioni necessarie per un utilizzo consapevole del servizio, inclusi eventuali limiti o condizioni particolari. Tutta la documentazione relativa all’offerta è infatti consultabile sul sito ufficiale. Oppure può essere richiesta presso gli uffici postali.

In un’ottica di trasparenza e tutela del consumatore, l’ operatore garantisce anche un servizio di assistenza clienti attivo 24 ore su 24. Tutti i giorni, rivolto sia a privati che a professionisti e aziende. Insomma, l’offerta “Mobile 10GB” rappresenta una scelta competitiva per chi cerca un equilibrio tra qualità, prezzo e flessibilità. Proprio perché potrete sempre contare sul supporto di un brand solido e affidabile come Poste Italiane.