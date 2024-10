PosteMobile ha deciso di sorprendere tutti i suoi utenti con una notizia attesissima. L’operatore ha deciso di rimuovere la scadenza per la sua Promo Creami Extra Wow150. Ciò significa che da questo momento la promozione sarà sempre disponibile per tutti gli utenti che intendono attivarla.

La promo è stata presentata sul sito web di PosteMobile lo scorso 31 luglio 2024. È disponibile un documento di trasparenza tariffaria in cui sono presenti tutti i dettagli relativi a Promo Creami Extra Wow 150. A tal proposito, è importante ricordare che la promo sarà attivabile online o tramite il canale telefonico.

PosteMobile rende definitiva una delle sue offerte

Come anticipato, inizialmente la promo prevedeva una scadenza. Come riportato doveva essere disponibile per l’attivazione fino al 30 settembre. Ora sembra invece che PosteMobile abbia optato per un cambio di strategia. L’attivazione dunque, salvo nuove comunicazioni, sarà sempre disponibile.

Con Promo Creami Extra Wow 150 l’operatore offre ad ogni nuovo utente chiamate ed SMS illimitati. Inoltre, sono compresi 150 GB (10 compresi più 140 aggiuntivi) di traffico dati in 4G+. Il costo mensile della promo è di soli 6,99€. Un prezzo decisamente competitivo nel mercato di telefonia attuale.

La promozione è disponibile per tutti i nuovi utenti, sia coloro che richiedono un nuovo numero, sia per coloro che desiderano procedere con la portabilità di quello precedente. È importante ricordare che Promo Creami Extra Wow 150 non sarà disponibile per i già clienti dell’operatore.

Per procedere con l’attivazione gli utenti devono recarsi sul sito web ufficiale di PosteMobile. Qui è disponibile una pagina dedicata dove gli interessati potranno leggere tutti i dettagli utili prima di procedere. Per attivare l’offerta Promo Creami Extra Wow 150 di PosteMobile, i nuovi utenti dovranno inserire i dati richiesti dall’operatore. Per completare la procedura bisognerà effettuare una prima ricarica di 10 euro per coprire la prima mensilità anticipata. A tale somma si aggiunge l’acquisto della scheda SIM. Anche quest’ultimo è pari a 10 euro.