Da quanto tempo stiamo aspettando il debutto del nuovo Nubia Z70 Ultra? Ebbene, manca ormai davvero poco al lancio ufficiale che si terrà infatti nel mese di novembre. Come ogni smartphone anche il Nubia è ormai protagonista di diverse immagini e video diffusi sul web per anticipare alcune delle caratteristiche tecniche che andranno a contraddistinguerlo.

Non a caso, un video diffuso nei giorni scorsi su Weibo, noto social network cinese, sono trapelate anche importanti specifiche e alcune immagini che ritraggono il nuovo Nubia Z70 Ultra. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo le novità diffuse nei giorni scorsi per sapere in anteprima le specifiche tecniche del nuovo dispositivo.

Nubia Z70 Ultra: alcuni dettagli prima del debutto

Il mese di novembre sarà un mese importante per l’azienda cinese poiché debutterà finalmente il suo nuovo Nubia Z70 Ultra. Come anticipato in apertura, nelle scorse ore è stato diffuso un video che incuriosisce tanti utenti. Nello specifico si tratta di un video si soli pochi secondi ma che ci consente di avere un’idea più chiara il design dello smartphone. Il video, infatti, mostra il Nubia Z70 Ultra con dei bordi che si presentano del tutto sottili. Ci troviamo dunque davanti ad un tocco di design che dona linee pulite e senza alcuna interruzione.

Trattandosi di un video diffuso online che mostra solamente un angolo dello smartphone non vi è una cornice che ci conferma che si tratti del nuovo Z70 Ultra, ma ovviamente le probabilità sono del tutto elevate. Ad essere rivelato è anche la risoluzione del display, ovvero di 1220p. Risoluzione che, come sappiamo, viene solitamente utilizzata da Nubia sui suoi modelli. Altra caratteristica importante infatti è la decisione dell’azienda cinese di implementare la fotocamera sotto il display cosi da non andare a creare inutili interruzioni che chiaramente vanno a modificare il design dello smartphone.