La torcia è ormai una funzione indispensabile sugli smartphone moderni, utilizzata in varie situazioni quotidiane. Molti dispositivi Android consentono di regolarne l’intensità direttamente dalle impostazioni rapide. Ma nei GooglePixel, questa opzione non è immediatamente disponibile. Infatti, la torcia sui Pixel può essere solo accesa o spenta senza possibilità di modificare la potenza della luminosità. Ciò rappresenta un limite. Soprattutto considerando che la luce è preimpostata al 50% delle sue capacità massime. Dunque può risultare poco efficiente in situazioni di emergenza o in ambienti molto bui. Molti utenti potrebbero pensare di dover scaricare app di terze parti per aggirare il problema. Ma in realtà esiste un metodo ufficiale, anche se poco conosciuto, che permette di aumentare la potenza della torcia.

Google Pixel: l’app lente d’ingrandimento come soluzione

La soluzione per regolare la luminosità della torcia sui dispositivi Pixel si trova in un’applicazione nativa di Google. Ovvero la “Lente d’ingrandimento”. Questo software, all’inizio è stato progettato per aiutare le persone a ingrandire i testi e i dettagli di immagini o oggetti. La verità però è che nasconde tra le sue funzionalità la possibilità di regolare anche l’intensità della torcia. L’applicazione infatti permette di scansionare parole nelle foto, ingrandire dettagli in ambienti difficili da leggere. Ma anche applicare effetti visivi per migliorare la leggibilità di testi a basso contrasto. Eppure, chi possiede uno smartphone Pixel può beneficiare anche di un’altra funzione meno evidente. Si tratta della possibilità di regolare l’intensità della luce della torcia.

Il processo è piuttosto semplice. Una volta scaricata e installata l’app Lente d’ingrandimento, si può accedere all’icona della torcia. Quest’ultima è situata nella parte destra della schermata principale della piattaforma. Dopo averla attivata, basta utilizzare un cursore presente per regolare l’intensità della luce, portandola fino al 100%. Tale opzione offre agli un fascio luminoso notevolmente più forte rispetto all’impostazione standard. Ideale per situazioni in cui serve maggiore visibilità.

Ma le sue capacità non si fermano qui. In quanto l’applicazione è anche in grado di migliorare la qualità delle foto scattate in condizioni di scarsa luce. È possibile quindi scattare immagini con la torcia attivata. Una volta acquisita la foto, il software genera automaticamente una versione più nitida e chiara. Opzione chi risulta particolarmente utile quando si desidera immortalare dettagli in ambienti mal illuminati.