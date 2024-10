ASUS, di recente, ha reso disponibile il nuovo ExpertBook P5 (P5405). Si tratta del nuovo PC Copilot+ pensato soprattutto per il lavoro. Quest’ultimo sarà dotato di un processore Intel Core Ultra 200. Il dispositivo è caratterizzato da un telaio di alluminio spesso 1,65 cm. Inoltre, il suo peso è 1,29Kg. La resistenza di grado MIL-STD 810H. Mentre la tastiera è retroilluminata. Quest’ultima è anche caratterizzata da una corsa dei tasti di 1.5 mm.

ASUS: i dettagli sul nuovo dispositivo da lavoro

Il PC presenta uno schermo antiriflesso. Quest’ultimo è un 14pollici WQXGA (2560×1600). Con 16:10 e retroilluminazione LED. Inoltre, sono stati registrati 144 Hz, 400 nit e copertura sRGB del 100%. Il dispositivo ASUS ha anche una webcam con otturatore protettivo per tutelare la privacy degli utenti.

Il computer ha Windows 11 Pro. Inoltre, come anticipato, sarà un PC Copilot+. Ciò significa che presenterà strumenti AI di Microsoft. A quest’ultimi si aggiunge anche ASUS AI ExpertMeet, un’assistente digitale in grado di ottimizzare l’esperienza con il dispositivo.

Per quanto riguarda la connettività, l’ExpertBook P5 di ASUS presenta WiFi 6E dual band 2×2 e Bluetooth 5.3. Lo spazio di archiviazione è da 1TB. Con un SSD M.2 2280 NVMe su PCIe 4.0. Il dispositivo presenta due porte USB-A 3.2 Gen2. Inoltre, c’è una HDMI 2.1 e un Jack Audio Combo da 3.5 mm. Infine, ci sono anche due Thunderbolt 4 con supporto display/Power delivery. Sono anche disponibili due slot dedicate all’espansione. Uno è riservato a M.2 2280. Il secondo, M.2 2230, è invece più piccolo.

Il computer ASUS presenta una batteria da 63 Wh divisa in tre celle. La ricarica è dedicata ad un adattatore da 65 W. Come anticipato il modello è riservato al settore lavorativo. Gli utenti interessati ai prodotti ASUS Business possono procedere con l’acquisto contattando direttamente i consulenti del marchio. In alternativa, gli utenti possono anche recarsi in un Gold Store. Inoltre, in questo modo è possibile ottenere una serie di informazioni utili, come ad esempio anche il prezzo del dispositivo.