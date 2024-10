WhatsApp ha rilasciato la versione beta 2.24.21.35 per Android, disponibile sul Play Store di Google. Secondo le prime analisi condotte dal sito wabetainfo.com, la piattaforma di proprietà di Meta continua a sviluppare una nuova funzionalità per semplificare l’aggiunta di conversazioni e gruppi agli elenchi preferiti. In precedenza, era emerso che il team di WhatsApp stava lavorando su una scorciatoia per includere persone e gruppi negli elenchi direttamente dalla schermata delle informazioni della chat. Tuttavia, l’aggiornamento più recente prevede l’introduzione della medesima scorciatoia anche nella barra contatto presente in cima a ogni chat, sia individuale che di gruppo.

La nuova strada di WhatsApp tra scorciatoie e musica

Questa novità potrebbe rendere più semplice e intuitiva la gestione delle chat, poiché la scorciatoia integrata sarà accessibile direttamente dalle conversazioni. Gli utenti potranno così aggiungere rapidamente contatti o gruppi agli elenchi senza dover passare da più schermate, migliorando significativamente l’esperienza d’uso. Al momento, la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è stata confermata la sua inclusione nella versione definitiva dell’applicazione. WhatsApp starebbe inoltre valutando la posizione migliore per integrare questa opzione, al fine di ottimizzare l’esperienza d’uso degli utenti, che sempre più si aspettano interfacce semplici e immediate.

Nel frattempo, una nuova voce si fa strada riguardo la possibilità di un’importante novità legata agli aggiornamenti di stato di WhatsApp. Si parla dell’introduzione della musica, che potrebbe rendere gli stati ancora più coinvolgenti e personalizzati. Questa iniziativa sarebbe legata a un accordo tra Meta e Universal Music Group, uno dei principali attori nel settore musicale, il quale includerebbe esplicitamente WhatsApp tra le piattaforme coinvolte. Gli aggiornamenti di stato, già utilizzati per condividere foto, video e brevi testi, potrebbero presto permettere agli utenti di aggiungere tracce musicali. Questa nuova opzione offrirebbe un modo innovativo per esprimere il proprio umore o condividere le proprie preferenze musicali con amici e contatti, rendendo l’interazione su WhatsApp sempre più ricca e dinamica. Con queste novità, la piattaforma si prepara a consolidare la propria posizione nel panorama delle app di messaggistica.