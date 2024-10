Una delle migliori occasioni della giornata è disponibile direttamente su Amazon, dove gli utenti si ritrovano a poter acquistare un tagliacapelli ad un prezzo veramente rivoluzionario. Il modello di cui vi parliamo oggi viene definito 3in1, infatti si tratta di un device che può facilmente essere utilizzato sia per la rasatura dei capelli, che per quanto riguarda la rasatura di barba, naso e orecchie.

In altre parole lo possiamo considerare come un rasoio adatto a tutta la parte superiore del corpo, non per la depilazione, caratterizzato dalla possibilità di utilizzo direttamente sotto l’acqua corrente, data la certificazione IPX6, ed una buonissima dotazione all’interno della confezione. Nello specifico possiamo trovare ben 4 pettini con altezze differenti tra loro, a cui si aggiungono le “lame” per il naso e per le orecchie. Il prodotto può facilmente essere utilizzato lontano dalla presa a muro, data la presenza di una batteria integrata, con connettore fisico diretto (in caso contrario è possibile utilizzarlo mentre è in fase di ricarica).

Tagliacapelli a soli 15 euro su Amazon

Il tagliacapelli è uno strumento divenuto a dir poco essenziale nel corso del 2020, il periodo del covid per intenderci, per questo motivo sul mercato ne sono comparsi davvero tantissimi: il modello di cui vi stiamo parlando nel nostro articolo può essere acquistato con un esborso di soli 15,99 euro, con un costo di ben 15 euro in meno rispetto al listino di 30 euro. Premete qui per acquistarlo.

Dotato di una comoda impugnatura gommata per garantire la massima ergonomia ed usabilità, il tagliacapelli raggiunge dimensioni complessivamente bilanciate: 21,6 x 12,1 x 4,7 centimetri, con un peso di soli 320 grammi. La spedizione è diretta al vostro domicilio, con garanzia legale della durata di 24 mesi, per coprire gli eventuali difetti di fabbrica.