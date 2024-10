È sempre emozionante provare qualcosa di diverso, e con lo HoverAir X1 di Zero Zero Robotics, si ottiene un drone facile da usare che molti descrivono appropriatamente come un “selfie stick volante“. Sebbene i selfie stick siano diventati oggetto di scherno nel mondo della fotografia, non lasciate che questa descrizione dell’X1 vi scoraggi, perché è incredibilmente semplice da utilizzare, sicuro e, soprattutto, molto divertente. Inoltre, si comporta eccezionalmente bene nel tracciare autonomamente i soggetti.

La maggior parte dei droni segue una traiettoria simile in termini di caratteristiche, funzionalità e casi d’uso, quindi è interessante vedere un drone che si discosta dalla norma per tracciare un percorso distintivo in un mercato sempre più affollato. Tanto che raccomanderei con fiducia l’HoverAir X1 come uno dei migliori droni per principianti disponibili. Potrebbe essere lontano dall’essere il migliore in termini di capacità di volo manuale, argomento che affronteremo più avanti, ma per catturare riprese di tracciamento di soggetti statici e in movimento utilizzando una varietà di percorsi di volo intelligenti, è un performer sorprendentemente capace.

L’HoverAir X1 è disponibile sia in nero che in bianco. È acquistabile in versione “Solo Dispositivo“, che include una batteria, un cavo USB-C per la ricarica e una borsa morbida con cordoncino per lo stoccaggio e il trasporto. È disponibile anche un kit Combo più vantaggioso, che include tutto quanto sopra, più un hub di ricarica per due batterie e una seconda batteria.

Questo drone delle dimensioni di un palmo è estremamente compatto e leggero grazie a un design pieghevole che lo porta da 127 x 86 x 31 mm quando è chiuso, a 127 x 145 x 30 mm quando è aperto per il volo. Con un peso di soli 125 g inclusa la batteria, puoi portare l’X1 ovunque senza nemmeno accorgerti di averlo con te. Inoltre, le eliche sono racchiuse in protezioni permanenti che, insieme alle dimensioni ridotte e al peso leggero, lo rendono incredibilmente sicuro da far volare intorno alle persone e in ambienti interni. Quindi, oltre alle sue modalità di volo, l’X1 è unico anche nel suo design.

Il layout dei controlli sulla struttura del drone comprende solo due pulsanti: uno di accensione che funge anche da pulsante di avvio/decollo, e un secondo utilizzato per selezionare il percorso di volo intelligente desiderato. Puoi attivare l’HoverAir X1 dall’app e utilizzarlo anche senza l’app per una configurazione rapida e acquisizioni facili. I filmati video e/o le foto possono essere scaricati dai 32 GB di memoria interna sul tuo smartphone una volta che l’X1 e l’app sono connessi via Wi-Fi. Le foto e i video possono poi essere condivisi tramite l’app HoverAir X1 e la sua community, condivisi direttamente sui social media o scaricati su un computer per l’editing e la condivisione.

Con un drone principalmente orientato al volo autonomo, l’X1 offre numerosi percorsi di volo intelligenti che rendono facilissima la cattura di video stabilizzati. Questi includono Orbit, Follow, Reveal, Overhead, Hover, Custom e Controllo Manuale. I percorsi personalizzati includono Dolly Track, dove l’X1 ti guarda e vola all’indietro davanti a te, e Snapshot, dove l’X1 vola davanti a te e scatta una foto.

Tutti i percorsi di volo intelligenti funzionano eccezionalmente bene grazie al sistema di posizionamento VIO (Visual Inertial Odometry). Questo è un sistema efficace, ma non è un sistema di evitamento delle collisioni come lo conosciamo, quindi devi comunque fare attenzione agli ostacoli come gli alberi – anche se, durante i test, l’X1 ha navigato in ambienti piuttosto difficili in modo eccezionale. I percorsi di volo intelligenti e il sistema di posizionamento VIO, combinati con le piccole dimensioni, il peso leggero, la semplicità e la velocità di configurazione, sono caratteristiche che sarebbe incredibile vedere nei droni della serie DJI Mini.

Tornando ai percorsi di volo intelligenti, alcuni parametri possono essere modificati, come la distanza dal soggetto e l’altezza, mantenendo le cose semplici; tuttavia, non c’è spazio per una personalizzazione più approfondita. Le modalità personalizzate devono essere impostate all’interno dell’app, e l’ultimo percorso personalizzato utilizzato rimane attivo nell’opzione Custom sul drone finché non viene modificato.

Il Controllo Manuale e il download di foto e video richiedono che l’app si connetta al Wi-Fi dell’X1. Questo processo richiede solo circa cinque secondi e, durante i test, non abbiamo riscontrato problemi di connessione durante il volo manuale o il download di foto e video sul Samsung Galaxy 24 Ultra. Come ci si aspetterebbe, l’app è disponibile sia per Android che per iOS, ed è incredibilmente semplice da navigare, con consigli e video tutorial nella sezione Modalità.

Il Controllo Manuale all’interno dell’app è nel migliore dei casi adeguato, principalmente a causa del layout scomodo dei controlli in formato verticale, dove la vista della fotocamera è in alto e i due controlli su schermo sono disposti verticalmente. Questo rende difficile combinare alcuni comandi. Per esempio, l’X1 può volare in avanti e ruotare a sinistra o a destra contemporaneamente, ma sarebbe molto meglio se la vista della fotocamera fosse a schermo intero in orizzontale, con i controlli sovrapposti come nei giochi per smartphone in prima persona.

Il volo manuale può essere effettuato solo per 30 secondi quando si vola in avanti o indietro, e l’X1 sembra volare a una velocità di 1 m/s, il che si adatta alla portata massima di trasmissione di 30 m. In termini di altitudine, l’X1 può volare fino a 15 m. La resistenza al vento è di 17,7 mph, e anche con venti intorno a questa velocità, la combinazione del gimbal a 2 assi (asse di inclinazione) e la Stabilizzazione Elettronica dell’Immagine funzionano bene per catturare video fluidi. Tuttavia, l’effetto Jello (vibrazione) può apparire nei video quando si riprende con venti più forti.

Modalità di volo

Esistono 2 modi per pilotare l’HoverAir X1: la modalità smart e la modalità manuale.

La modalità smart non richiede l’utilizzo di un telefono o un controller. Basta accendere il drone, selezionare una modalità di volo con il pulsante superiore, e il drone eseguirà automaticamente il percorso selezionato. Quando hai finito, è sufficiente posizionare la mano sotto il drone, che atterrerà autonomamente. Tuttavia, se lo desideri, puoi comunque scegliere la modalità dal telefono, se connesso.

Le principali modalità smart sono:

Hover – Il drone si posiziona a circa 1 metro dal suolo e rimane sospeso in aria. Può seguire i tuoi movimenti, ma non si sposterà orizzontalmente. Ha impostazioni per la modalità di ripresa , la durata, il tracciamento del bersaglio , la modalità verticale e la qualità video.

– Il drone si posiziona a circa dal suolo e rimane sospeso in aria. Può seguire i tuoi movimenti, ma non si sposterà orizzontalmente. Ha impostazioni per la , la durata, il , la modalità verticale e la qualità video. Zoom Out – Il drone si allontana lentamente da te, spostandosi verso l’alto o in piano. Questa modalità ha impostazioni per la modalità di ripresa , la distanza, l’altitudine, la modalità verticale, la qualità video e le foto.

– Il drone si allontana lentamente da te, spostandosi verso l’alto o in piano. Questa modalità ha impostazioni per la , la distanza, l’altitudine, la modalità verticale, la qualità video e le foto. Follow – Il drone ti segue da dietro, mantenendo una distanza preimpostata. Puoi modificare impostazioni come la durata , il tipo di inseguimento, la distanza e l’altitudine.

– Il drone ti segue da dietro, mantenendo una distanza preimpostata. Puoi modificare impostazioni come la , il tipo di inseguimento, la distanza e l’altitudine. Orbit – Il drone vola in cerchio intorno a te, mantenendoti costantemente al centro del video. Anche qui puoi regolare il raggio , l’angolazione e l’altitudine.

– Il drone vola in cerchio intorno a te, mantenendoti costantemente al centro del video. Anche qui puoi regolare il , l’angolazione e l’altitudine. Bird’s Eye – Il drone si alza lentamente verso l’alto e poi torna giù, creando un effetto “occhio di uccello”. Sono disponibili opzioni per regolare l’ altitudine e la velocità.

– Il drone si alza lentamente verso l’alto e poi torna giù, creando un effetto “occhio di uccello”. Sono disponibili opzioni per regolare l’ e la velocità. Snapshot – Scatta una foto automaticamente dopo che sei rimasto fermo per 3 secondi. Può essere impostato come modalità personalizzata .

– Scatta una foto automaticamente dopo che sei rimasto fermo per 3 secondi. Può essere impostato come . Dolly Track – Il drone si alza in volo e arretra mantenendoti al centro della ripresa, anche se ti muovi lateralmente.

In alternativa, puoi optare per la modalità manuale, che richiede il controllo tramite l’app. Nella modalità manuale, puoi regolare la direzione del drone (avanti, indietro, sinistra, destra) e anche controllare il gimbal per l’angolazione della fotocamera. Tuttavia, la modalità manuale presenta alcune limitazioni, come la durata del volo ridotta a 10-11 minuti e un’interfaccia di controllo meno intuitiva, soprattutto a causa dell’assenza di una visualizzazione in modalità orizzontale.

Ricarica

L’HoverAir X1 può essere ricaricato sia direttamente tramite il drone stesso che attraverso un caricabatterie USB-C esterno. Il tempo di ricarica varia: sono necessari circa 55 minuti per ricaricare la batteria nel drone, mentre il caricabatterie impiega circa 35 minuti per caricare una singola batteria. Il caricabatterie carica sempre prima la batteria con il livello di carica più alto, consentendo così di tornare a volare rapidamente.

Test video e qualità dell’immagine

La qualità dell’immagine dell’X1, sia per le foto che per i video, è decisamente migliore in condizioni di buona illuminazione. Questo non sorprende, considerando le dimensioni ridotte del sensore della fotocamera. Le foto sono catturate in formato JPEG da 12 megapixel (4000 x 3000), ma l’elaborazione delle immagini risulta piuttosto pesante, soprattutto in condizioni di ISO elevato. Per quanto riguarda i video, il drone offre tre impostazioni: 2.7K a 30 fps, 1080p a 60 fps e 1080p (HDR) a 30 fps. Anche se la qualità video è buona, in condizioni di scarsa illuminazione si può notare del rumore visibile nelle riprese.

Conclusioni

L’HoverAir X1 si distingue come un drone incredibilmente facile da utilizzare, ideale per principianti e per coloro che desiderano un’esperienza di volo autonoma. Durante i test, è emerso che i suoi percorsi di volo intelligenti funzionano in modo affidabile, e il design compatto e leggero lo rende perfetto per un utilizzo in ambienti interni o in spazi ristretti. Sebbene non offra la stessa versatilità di droni più avanzati in termini di volo manuale o qualità video professionale, è un’opzione eccellente per chi cerca un dispositivo per riprese video semplici e divertenti.

In sintesi, l’HoverAir X1 è uno strumento accessibile per chi desidera un drone compatto con funzionalità di tracciamento e percorsi predefiniti, ma potrebbe non soddisfare chi cerca prestazioni più elevate per voli manuali o riprese professionali.

Disponibile su Amazon attraverso la pagina ufficiale.