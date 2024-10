Android 16 potrebbe offrire le finestre mobili per tutte le app

Mentre Android 15 si sta facendo attendere dalla maggior parte degli utenti che hanno a che fare col sistema operativo del robottino verde, già si guarda avanti. Chi sta aspettando la prossima release del celebre OS di Google, potrebbe avere un grande miglioramento a partire da quella dell’anno prossimo, ovvero Android 16.

Diverse indiscrezioni hanno cominciato ad interessare questa versione del software, la quale non arriverà ufficialmente prima del prossimo 2026. Al momento si sta discutendo su quali potrebbero essere novità che porterà, ma una sarebbe già venuta fuori tramite alcune indiscrezioni di queste ore. Stando a quanto riportato, infatti, Android 16 potrebbe conferire agli utenti di avere a disposizione le finestre mobili per ogni applicazione.

La grande novità su Android 16 riguarderà le finestre mobili

Con l’arrivo di Android 16, Google sembra intenzionata a espandere l’uso dell’API Bubbles, permettendo in questo modo a qualsiasi app di sfruttare la possibilità di essere mossa con una finestra mobile su e giù per lo schermo. Secondo Android Authority, alcuni riferimenti a questa nuova funzione sono stati trovati nel primo QPR (Quarterly Platform Release) di Android 15. I colleghi americani sarebbero già riusciti ad attivare la funzione in una versione beta dell’OS in arrivo in questi mesi.

Questa novità promette di migliorare nettamente l’esperienza di multitasking su telefoni e tablet appartenenti al mondo Android. Più n particolare, i tablet potrebbero beneficiare ulteriormente di questa funzione grazie all’introduzione di un’altra possibilità.

Nonostante al momento non ci sia alcuna conferma ufficiale gli utenti sono pronti a giurare che tutto ciò succederà, comportando per loro una grande novità e soprattutto tanta comodità. È proprio in questo modo che gli smartphone potrebbero avvicinarsi definitivamente al mondo dei computer, garantendo la possibilità di svolgere più operazioni contemporaneamente senza dover passare per forza da un’applicazione all’altra. Staremo a vedere comunque nei prossimi mesi quali saranno le novità in merito a questa situazione.