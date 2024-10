Novità da Casa Audi grazie alla diffusione di un nuovo teaser che vede come protagonista la Q6 Sportback e-tron. Non a caso, stiamo parlando di un SUV coupé che la casa automobilistica dei Quattro Anelli svelerà in occasione del Salone di Parigi che si terrà tra pochissimi giorni.

Il primo teaser del nuovo veicolo del costruttore tedesco ci consente di avere un’idea più o meno chiara di quello che sarà il suo nuovo SUV coupé Q6 Sportback e-tron. Quali saranno le caratteristiche che contraddistinguono il nuovo modello? Scopriamo insieme maggiori dettagli sull’immagine diffuso dal brand delle scorse ore.

Audi: primo teaser del SUV Q6 Sportback e-tron

La casa automobilistica Audi ha deciso di attirare l’attenzione di tutti i suoi appassionati con un immagine che mostra il Q6 Sportback e-tron prima della presentazione ufficiale in occasione del Salone di Parigi 2024. Non a caso, il teaser diffuso nelle scorse ore pone l’attenzione sulla coda del veicolo e sul portellone. Anche in questo caso, Audi ha deciso di proseguire con la sua strategia che va a contraddistingue i SUV in versione coupé.

Nonostante non ci siano notizie e dati ufficiali relative alle caratteristiche tecniche del nuovo modello della casa automobilistica Audi, probabilmente monterà gli stessi motori della Q6 e-tron. Per quanto riguarda la batteria non si esclude che la casa automobilistica tedesca fondata da August Horch possa decidere di adottare un’unità da 100 kWh.

Non dimentichiamo che non appena il Q6 Sportback e-tron arriverà sul mercato andrà ad affiancare veicoli come la Q6 e-tron, A5 e A6 e-tron. Ci troviamo senza dubbio davanti a tantissime novità del brand dei Quattro Anelli e, conseguentemente, ad una strategia mirata che punta a conquistare il maggior numero possibile di utenti con veicoli dalle prestazioni elevate. Non ci resta che attendere ulteriori novità per conoscere tutte le caratteristiche tecniche del nuovo SUV Coupé di Casa Audi.