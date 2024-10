Da qualche tempo l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di comunicare apertamente sul proprio sito una particolarità delle sue offerte di rete mobile. In particolare, per tutti i nuovi clienti il prezzo della propria offerta sarà bloccato per sempre. Fino ad ora, però, l’operatore non aveva confermato questo prezzo bloccato anche per i suoi già clienti, cosa che ha fatto invece nel corso delle ultime ore. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile, ora il prezzo delle offerte è bloccato per sempre anche ai già clienti

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta comunicando ai suoi già clienti di rete mobile che il prezzo della propria offerta sarà bloccato per sempre. Come già accennato in apertura, da qualche settimana l’operatore ha comunicato tutto ciò per tutti i suoi nuovi clienti sul proprio sito ufficiale.

A quanto pare, però, l’operatore ha deciso di bloccare il prezzo delle offerte mobile anche a chi è già suo cliente. Più nel dettaglio, l’operatore sta avvisando i suoi già clienti di questa fantastica notizia tramite una apposita campagna SMS. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco qui di seguito uno degli sms inviati dall’operatore per comunicare questa novità.

“Le nostre offerte sono PER SEMPRE da sempre. Non abbiamo mai aumentato il costo della tua offerta e mai lo faremo. E se porti un amico in Very da iliad, PosteMobile, CoopVoce e altri gestori virtuali subito per entrambi 15 euro di ricarica omaggio! Vai su verymobile.it/d/mgm”.

Come è possibile notare dal messaggio, l’operatore sta dando inoltre la possibilità ai suoi già clienti di ricevere 15 euro di ricarica in omaggio. Tutto questo se si porterà un nuovo clienti in Very Mobile dagli operatori telefonici rivali, tra cui Iliad, PosteMobile, CoopVoce e altri. Riceveranno 15 euro di ricarica in omaggio anche i nuovi clienti in questione.