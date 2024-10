La verifica dell’età degli utenti è senza dubbio un aspetto fondamentale quando si parla di internet. Non a caso, quando parliamo di accesso alla rete facciamo riferimento ad un vero e proprio mondo ricco di qualunque tipologia di contenuto. A tal proposito, dunque, non mancano interventi mirati per offrire ai minori un livello elevato di sicurezza da eventuali contenuti non adeguati ad una determinata fascia d’età. Nelle scorse ore, per tutelare i più giovani, AGCOM ha approvato lo schema di regolamento sulle modalità per l’accertamento della maggiore età degli utenti in rete.

Non a caso, stiamo parlando di un importante documento che è stato precedentemente consultato da istituzioni e associazioni di categoria. Scopriamo insieme maggiori dettagli sull’approvazione del nuovo documento da parte di AGCOM.

AGCOM: verifica età degli utenti sul web

Nonostante la sicurezza sul web sia un concetto ormai molto diffuso e comune tra i diversi utenti, non possiamo non considerare importanti azioni da parte di associazioni e istituzioni. A tal proposito, la verifica dell’età è indispensabile per offrire ai minori un livello di protezione nettamente elevato davanti a contenuti che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico ma anche mentale o morale.

La novità introdotta riguarda pertanto un sistema che si basa sul doppio anonimato. Che cosa significa? Nello specifico, con doppio anonimato si fa riferimento al fatto che il fornitore del meccanismo di verifica dell’età non viene a conoscenza per quale servizio si sta effettuando la verifica. Inoltre, il fornitore non deve sapere che l’utente ha usato il sistema di verifica precedentemente. Al fine di rendere tutto più sicuro, tuttavia, sono soggetti terzi certificati a dover effettuare la verifica prima identificando e poi autenticando la persona.

Naturalmente, la verifica può essere effettuata con app o senza app rispettando determinati requisiti stabiliti da AGCOM al fine di tutelare la sicurezza dei più giovani.