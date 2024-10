Carburanti: aumentano le accise sul diesel e diminuiscono sulla benzina

Quanti giorni scorsi si è temuto molto che improvvisamente le accise dei carburanti potessero essere rimodulata e a quanto pare le ipotesi non ci erano andate lontano. Secondo quanto riportato, infatti la possibilità era emersa proprio all’interno della nuova bozza riguardante il piano strutturale di bilancio 2025-2029. Bisogna riordinare le spese fiscali e proprio per questo si sta valutando una allineamento che riguarderebbe le aliquote delle accise su benzina e diesel.

Sono state tantissime le polemiche, ma ora come ora serviva solo un parere esperto. Proprio per questo motivo sono arrivate le parole da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze che è intervenuto, sottolineando che non ci sarebbe stato alcun aumento.

“Non è corretto affermare che il Governo abbia intenzione di aumentare le accise sui carburanti. Le informazioni diffuse in merito sono fuorvianti. In linea con gli obiettivi del PNRR, le raccomandazioni della Commissione europea e il Piano di transizione ecologica del 2022, l’esecutivo ha il compito di adottare misure per ridurre i sussidi dannosi per l’ambiente (Sad). Tra questi rientrano le accise ridotte applicate al gasolio rispetto a quelle sulla benzina. Il Governo sta quindi valutando un meccanismo di equilibrio tra i due livelli, senza però ricorrere a un semplice aumento delle accise sul gasolio, ma piuttosto con una rimodulazione di entrambe“.

Carburanti: le accise aumenteranno sul diesel? Le parole del ministro Giorgetti

Ci sarà un allineamento, il quale comporterà dunque una riduzione delle accise della benzina e un aumento di quelle del diesel, nulla di diverso dunque per le tasche degli italiani. Queste sono le parole da parte del ministro Giancarlo Giorgetti:

“Riguardo al gasolio, abbiamo parlato di allineamento, un obbligo derivante dagli impegni presi a livello europeo per quanto riguarda i sussidi dannosi per l’ambiente. Allineamento implica probabilmente una riduzione delle accise sulla benzina e un aumento su quelle del gasolio, cercando di attenuare l’impatto sulle categorie che utilizzano il gasolio per attività professionali. Questo obbligo va adattato alla realtà con un approccio graduale“.