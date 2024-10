Una vera e propria offerta folle è stata lanciata in questi giorni su Amazon, dove gli utenti si ritrovano a potera acquistare il Bose SoundLink Flex, un piccolo altoparlante portatile completamente bluetooth, che comunque riesce a garantire più che discrete prestazioni, in linea con la cifra richiesta.

In vendita sul mercato da ormai qualche anno, il prodotto è caratterizzato da alcune particolarità che gli permettono di distinguersi dalla massa: colori tenui e sgargianti, un completo rivestimento soft touch, che lo rende perfettamente utilizzabile a bordo piscina anche con mani bagnate, un piccolo laccetto laterale per agganciarlo ad esempio con un moschettone, inframezzato nella parte anteriore da una griglia attraverso il quale si avrà l’emissione e la trasmissione del suono.

Bose SoundLink Flex: che sconto su Amazon

Bose SoundLink Flex viene considerato uno degli altoparlanti più economici di Bose, infatti il suo prezzo consigliato al giorno d’oggi sarebbe di 169,95 euro, cifra che è stata scontata del 10% da parte di Amazon, per invogliare più utenti possibili all’acquisto, sino ad arrivare ad una spesa finale di soli 152,44 euro, con spedizione rapida a domicilio e completamente gratuita. Ordinatelo al seguente link.

Uno dei suoi punti di forza sono sicuramente le dimensioni relativamente ridotte, parliamo di 20,1 x 9 x 5,2 centimetri, con un peso di soli 589 grammi, ciò ne amplia notevolmente la portabilità. Il sistema di controllo, come vi abbiamo anticipato, si concentra interamente nella parte superiore, dove trovano posto una serie di pulsanti fisici di ottima qualità, che offrono un discreto feedback tattile, facilitando di molto la digitazione anche con mani bagnate. L’audio è di estrema qualità, come la maggior parte dei prodotti Bose, risultando spesso di livello superiore per ogni tipologia di frequenza riprodotta dallo stesso.