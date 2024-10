.

Microsoft ha annunciato l’arrivo del suo assistente AI, Copilot, anche su WhatsApp. Ora, gli utenti dell’app di messaggistica istantanea possono beneficiare di questo potente strumento direttamente nelle loro chat. L’intelligenza artificiale di Copilot è già nota per le sue molteplici funzionalità. Come la capacità di generare testi, analizzare pagine web, e perfino creare immagini tramite DALL-E 3. Fino ad oggi, il chatbot era accessibile principalmente tramite l’app dedicata. Ma la sua integrazione su WhatsApp rappresenta un grande passo avanti. Per utilizzarlo, è sufficiente scansionare un codice QR presente sul sito di Microsoft e seguire le semplici istruzioni per iniziare a interagire con l’assistente. Il tutto direttamente dal proprio smartphone.

Accesso semplice e funzionalità avanzate: come sfruttare Copilot su WhatsApp

Oltre a fornire risposte su un’ampia tipologia di argomenti, Copilot può essere configurato per lavorare in lingua italiana. Rendendo la comunicazione ancora più accessibile. È interessante notare che la versione disponibile sulla nota app di messaggistica offre funzionalità aggiuntive rispetto a quelle su Telegram. Dove l’assistente non può ad esempio generare immagini. In poche parole, WhatsApp si sta trasformando in una piattaforma sempre più potente e versatile.

Accedere a Copilot su WhatsApp è un processo molto intuitivo. Una volta scansionato il codice QR dal sito ufficiale di Microsoft, l’assistente si aggiunge alla lista dei contatti dell’utente, come se fosse una normale chat. Basta chiedere informazioni o assistenza e Copilot risponderà in pochi secondi, fornendo soluzioni veloci e precise. È inoltre possibile cambiare la lingua delle risposte con un semplice comando.

Insomma, per chi cerca un assistente digitale capace di supportare le proprie attività quotidiane, questa risulta essere una soluzione ideale. Oltre a poter scrivere documenti e rispondere alle e-mail, l’integrazione con DALL-E 3 permette di generare immagini e contenuti grafici direttamente dall’app. Con tutte queste nuove funzionalità, Microsoft punta a rendere l’intelligenza artificiale sempre più accessibile. Ma soprattutto alla portata di tutti. Semplificando la vita digitale delle persone senza richiedere competenze tecniche particolari.